הגרלת משחקי חצי גמר גביע האזורים בליגה א'

מי תצא ל'מחנה אימונים' בן 10 ימים על אדמת לטביה באמצע אוגוסט? היום (רביעי) הוגרלו להם משחקי חצי הגמר והגמר במסגרת גביע האזורים של ההתאחדות לכדורגל. משחקי חצי הגמר האזורים (צפון/דרום) יתקיימו ב-17/02, בעוד משחקי הגמר צפויים להתקיים ב-18/03. לאחר משחקי הגמר האזוריים, ההתאחדות תקבע מועד למשחק הגמר הסופי בין הצפון לדרום.

כפי שפורסם ב-ONE, הקבוצה מליגה א' צפון או דרום, שתניף את גביע האזורים המקומי, תצא לטורניר החובבים של אופ"א בקיץ הקרוב, מה שיעניק לה מעבר לחוויה לשחק בטורניר בינלאומי, כשההתאחדות לכדורגל משלמת על כולו, גם מעין מחנה אימונים בחו"ל, על חשבון מי שאחראית על הכדורגל הישראלי ביום יום. באופ"א אוחלט כי לטביה תארח את ישראל, ספרד והונגריה

מאז שהתאחדות לכדורגל הנחילה את גביע האזורים המקומי המחודש, מאז עונת המשחקים 2019/20, זכו בו הפועל רובי שפירא חיפה, עירוני נשר והפועל הרצליה – פעמיים, כששלשלה לכיסה 120,000 אלף שקלים מטעם ההתאחדות. עירוני נשר, בעונת המשחקים 2023/24, לא יצאה לטורניר בחו"ל, נוכח האירוח בקזחסטן, מדינה שבזמנו הייתה אזהרת מסע לגביה.

הפועל הרצליה תחפש להניף פעם שלישית את גביע האזורים (יונתן גינזבורג)

| חצי גמר גביע האזורים צפון

הפועל בית שאן – הפועל בני מוסמוס

הפועל אום אל פאחם/הפועל עירוני עראבה – מכבי נווה שאנן

בגמר האזורי (18/03): המארחת היא המנצחת בין בית שאן למוסמוס.

| חצי גמר גביע האזורים דרום

מ.כ ירושלים – הפועל הרצליה

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ צעירי טירה

בגמר האזורי (18/03): המארחת היא המנצחת בין מ.כ ירושלים להרצליה.