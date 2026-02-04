אראל נפתח: היו הרבה אמירות של יואב שפגעו בי

בשבוע שעבר, גל אראל סיים את תפקידו כמאמן הפועל חיפה. הסמל של המועדון, שקיבל את המפתחות מהבעלים יואב כץ, פוטר כבר במחזור ה-20 ולמרות שקבוצתו מעל הקו האדום.

כץ לא היה מי שבישר למאמן היוצא על דבר עזיבתו, כאשר היה זה המנכ״ל איתי רק ועד היום, הוא אף לא שוחח עמו.

אראל הגיע לפודקאסט ״שיחת היום״ של ONE כדי לדבר עם תומר חבז ודורון בן דור על מה שעבר עליו בחצי העונה אצל הקבוצה מהכרמל.

גל אראל (מערכת ONE)

הנתק עם כץ מאז העזיבה, הדברים שאמר הבעלים ומדוע הם מנותקים מהמציאות, המציאות בה אימן שחקנים שחלקו עמו חדר הלבשה והיחסים עם רוני לוי. האזינו.