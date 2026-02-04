יום רביעי, 04.02.2026 שעה 15:22
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אראל נפתח: היו הרבה אמירות של יואב שפגעו בי

כץ ("עד היום לא קיבלתי טלפון"), לוי ("אמר שרוצה שאהיה המאמן, כשנפלו לו הצעות התעלם"), איסט וחדר ההלבשה. אחרי הפיטורים, המאמן נפתח. האזינו

|
גל אראל (מערכת ONE)
גל אראל (מערכת ONE)

בשבוע שעבר, גל אראל סיים את תפקידו כמאמן הפועל חיפה. הסמל של המועדון, שקיבל את המפתחות מהבעלים יואב כץ, פוטר כבר במחזור ה-20 ולמרות שקבוצתו מעל הקו האדום.

כץ לא היה מי שבישר למאמן היוצא על דבר עזיבתו, כאשר היה זה המנכ״ל איתי רק ועד היום, הוא אף לא שוחח עמו.

אראל הגיע לפודקאסט ״שיחת היום״ של ONE כדי לדבר עם תומר חבז ודורון בן דור על מה שעבר עליו בחצי העונה אצל הקבוצה מהכרמל.

גל אראל (מערכת ONE)גל אראל (מערכת ONE)

הנתק עם כץ מאז העזיבה, הדברים שאמר הבעלים ומדוע הם מנותקים מהמציאות, המציאות בה אימן שחקנים שחלקו עמו חדר הלבשה והיחסים עם רוני לוי. האזינו.

