"הייתי הילד שלא האמינו בו ובסוף הפתיע את כולם"

עוד שחקן לבית משפחת בוזגלו הודיע על פרישה, כאשר אתמול (שלישי) אלמוג בוזגלו, שחקן הכנף בן ה-33, ששיחק בין היתר בהפועל חיפה, בני יהודה והפועל פתח תקווה, תלה את הנעליים. בוזגלו עלה לדבר על הפרישה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך התחושות 24 שעות אחרי ההודעה?

״תחושת הקלה. חשבתי על זה כבר כמה חודשים והגעתי להחלטה שצריך להודיע ולהתחיל את הפרק הבא. תמיד פחדתי מהיום שאחרי, אבל היום אני שמח להתחיל את השלב הבא״.

ומה השלב הבא?

״הכנתי את הקרקע לפני כמה שנים כשפתחתי סטודיו לכושר שהצליח ועכשיו אני רוצה גם להתמקצע בתחום הנדל״ן. כדורגל כרגע פחות יושב לי בראש חוץ מלהשקיע בבן שלי שהוא הדור הבא. בוא נגיד שלאמן פחות מעניין אותי כרגע״.

“לא הגעתי לרמות שהייתי יכול להגיע אליהן”

הקריירה שלך מתחלקת לעד הפציעה ואחרי?

״כן. אפשר להגיד. עד הפציעה הייתי בהתקדמות יפה ונכונה. זכייה בגביע, אירופה, הופעות טובות, הרכב. אחרי הפציעה כשאתה מגיע לשיא מומנטום בגיל 26, זה לוקח אותך אחורה ואתה צריך להתחיל מהתחלה. חזרתי לעצמי, אבל לא הגעתי לרמות שיכולתי להגיע אליהם. אני יכול להיות גאה בדרך שלי. אף פעם לא הייתי כוכב בקבוצות הנוער, באתי אנדרדוג ועשיתי קריירה טובה״.

אלמוג בוזגלו (יונתן גינזבורג)

כמה עשו השוואות בינך לבין מאור?

״אין מקום להשוות. מאור היה כוכב אדיר, אני התחלתי מהליגות הנמוכות. פרצתי מלמטה וזכיתי לשחק מולו וניצחתי אותו גם פעמיים. אין מקום להשוואה. מאור היה הכישרון של המשפחה. הייתי הילד שלא הכי האמינו בו ובסוף הפתיע את כולם״.

אבא הקדיש את הכל למאור ולא לך.

״הוא שם את כל הביצים על מאור, אבל ברגע שהוכחתי לו שאני מסוגל הוא נתן את כל כולו. הוא תמך בי המון. הגיע לכל משחק בכל מגרש בארץ. הוא ליווה אותי ותמך אותי יותר ממה שאחרים חושבים״.

אלמוג ומאור בוזגלו (איתי כהן)

כשאתה רואה את כל מה שקורה בכדורגל הישראלי, כאבא לילד שרוצה להיות כדורגלן, אתה אופטימי?

״אני רואה את הניצוץ בעיניים של הילד וזה עושה אותי אופטימי. מי כמוני יודע שזה מקצוע קשה וצריך שהרבה דברים יתחברו כדי להצליח. יש לו כלים, יש לו אותי, יש לו ליווי. מקווה שימשיכו לקדם צעירים עם כל המגמה של הזרים וכל זה. יש ילדים מוכשרים וצריך לתת להם לשחק״.

איך אבא מרגיש ביום שאחרי שכל הילדים פרשו?

״הוא תמך, הכיל. הוא כבר לקח צעד אחורה אחרי שמאור פרש. באתי ושיתפתי אותו. הוא מבחינתו אני שווה ליגת העל גם היום. אני פשוט הרגשתי שהגוף שלי לא עומד בזה והירידה לליגה א׳ כבר לא מתאימה לי. זה הזמן הנכון לעצור ואני עושה את זה בלב שלם״.

אתה אומר שאתה רוצה פסק זמן מהכדורגל, אבל אתה רואה את עצמך חוזר?

״הכדורגל הפך אותי למי שאני. כל מה שאני בזכות הכדורגל. יש לי פינה גדולה למשחק הזה. אני לא שולל כלום, בעתיד הכל יכול להיות. לא רואה את עצמי כרגע בתפקיד כזה או אחר אבל הכל יכול להיות״.

רגע שיא ורגע שפל בקריירה?

״השער נגד זניט, שער ניצחון ברוסיה, בני יהודה הקטנה מול זניט הגדולה. גם הזכייה בגביע רגע גדול, הגול נגד אטאלנטה. רגע פחות טוב זאת הירידה עם בני יהודה והפציעה באטאלנטה״.