"אני שמח באנגליה, רק אלוהים יודע לאיפה אגיע"

דניאל פרץ עשה את המעבר לסאות’המפטון לאחר שלא קיבל את ההזדמנות בהמבורג הגרמנית. השוער הישראלי שעדיין שייך לבאיירן מינכן, התראיין ל-BBC ודיבר על השתלבותו באנגליה ומה צופן לו העתיד.

“אני נהנה כאן מאוד, מהאנשים, מחברי הקבוצה ומהצוות. קיבלו אותי בצורה נהדרת. אני מאוד נהנה לשחק, זו תחושה שהתגעגעתי אליה”, פתח אקס מכבי תל אביב לגבי ההתחלה שלו בצ’מפיונשיפ.

אחר כך השוער התפנה לדבר על המשך הקריירה: “רק אלוהים יודע איפה אסיים. הכוונה הראשונה שלי הייתה להגיע לכאן ולשחק כמה חודשים, להתחבר למועדון. אתה אף פעם לא יודע מה הקיץ יביא איתו. אבל אני באמת שמח כאן”.

דניאל פרץ (IMAGO)

הקריירה של דניאל פרץ

פרץ בן ה-25 שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, הושאל תחילה לבית”ר תל אביב בת ים בקיץ 2019. שנה אחר כך חזר לצהובים כדי לערוך שם את הופעה הבכורה שלו. באוגוסט 2023, חתם על חוזה לחמש שנים בבאיירן באחת מהעסקאות המפוארות בכדורגל הישראלי.

במדי הבווארים הוא זכה לערוך הופעות בבונסדליגה, בגביע וגם בליגת האלופות, אך בסופו של דבר נדחק ברוטציה אל מול שוער העל מנואל נויר ושאר מתחריו עד שביולי 2025 הושאל להמבורג. שם כאמור, לא קיבל צ’אנס אמיתי ובינואר האחרון עבר בהשאלה לסאות’המפטון כדי להיות הבחירה הראשונה בין הקורות.