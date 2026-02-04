יום רביעי, 04.02.2026 שעה 12:56
כדורגל ישראלי

"אני שמח באנגליה, רק אלוהים יודע לאיפה אגיע"

דניאל פרץ התראיין ל-BBC ודיבר על ההשתלבות בסאות'המפטון ועל עתידו: "התגעגתי לשחק, הגעתי כדי להתחבר. אתה אף פעם לא יודע מה הקיץ יביא איתו"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ עשה את המעבר לסאות’המפטון לאחר שלא קיבל את ההזדמנות בהמבורג הגרמנית. השוער הישראלי שעדיין שייך לבאיירן מינכן, התראיין ל-BBC ודיבר על השתלבותו באנגליה ומה צופן לו העתיד.

“אני נהנה כאן מאוד, מהאנשים, מחברי הקבוצה ומהצוות. קיבלו אותי בצורה נהדרת. אני מאוד נהנה לשחק, זו תחושה שהתגעגעתי אליה”, פתח אקס מכבי תל אביב לגבי ההתחלה שלו בצ’מפיונשיפ.

אחר כך השוער התפנה לדבר על המשך הקריירה: “רק אלוהים יודע איפה אסיים. הכוונה הראשונה שלי הייתה להגיע לכאן ולשחק כמה חודשים, להתחבר למועדון. אתה אף פעם לא יודע מה הקיץ יביא איתו. אבל אני באמת שמח כאן”.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

הקריירה של דניאל פרץ

פרץ בן ה-25 שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, הושאל תחילה לבית”ר תל אביב בת ים בקיץ 2019. שנה אחר כך חזר לצהובים כדי לערוך שם את הופעה הבכורה שלו. באוגוסט 2023, חתם על חוזה לחמש שנים בבאיירן באחת מהעסקאות המפוארות בכדורגל הישראלי.

במדי הבווארים הוא זכה לערוך הופעות בבונסדליגה, בגביע וגם בליגת האלופות, אך בסופו של דבר נדחק ברוטציה אל מול שוער העל מנואל נויר ושאר מתחריו עד שביולי 2025 הושאל להמבורג. שם כאמור, לא קיבל צ’אנס אמיתי ובינואר האחרון עבר בהשאלה לסאות’המפטון כדי להיות הבחירה הראשונה בין הקורות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */