יום רביעי, 04.02.2026 שעה 20:56
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ

מחצית: הפועל י-ם - קלוז' 33:48

יורוקאפ, מחזור 17: המארחת העלתה הילוך ברבע השני והשיגה יתרון דו ספרתי מבטיח. ניצחון יבטיח לירושלמים את פסגת הבית ויתרון ביתיות בהמשך המפעל

|
יובל זוסמן עם הכדור (ראובן שוורץ)
יובל זוסמן עם הכדור (ראובן שוורץ)

במסגרת המחזור ה-17 והלפני אחרון של השלב הנוכחי ביורוקאפ, הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את קלוז’ הרומנית בפיס ארנה. החבורה של יונתן אלון יודעת שבמידה ותצליח לנצח הערב (רביעי), היא תבטיח את המקום הראשון בבית בזכות הפרש ניצחונות עדיף על באצ’שהיר מהמקום השני. מנגד, האורחת חייבת ניצחון על מנת להישאר באחד מששת המקומות הראשונים שמובילים לשלב הבא.

הירושלמים אומנם מגיעים להתמודדות אחרי הניצחון הגדול 83:93 על הפועל תל אביב בגביע המדינה, אך במפעל האירופי הם נמצאים בתקופה פחות טובה מבחינתם עם שני הפסדים רצופים, כולל הפסד ביתי 94:82 קריטי לסגניתה הטורקית לפני שבועיים.

למרות זאת, הקבוצה מהבירה סיפקה עונה אירופית מעולה עד כה, ובזכות כך היא במצב נהדר בו היא כבר הבטיחה מזמן את המשך דרכה בטורניר, כשכאמור אם תצא עם ידה על העליונה היום תרוויח את מקומה בפסגה, בנוסף להגרלה נוחה יותר על הנייר בהמשך.

מבחינת האורחת, מדובר במשחק חוץ קשה אך חשוב מאוד. באופן טבעי כשמגיעים לרגעי ההכרעה, כל משחק הופך לבעל משמעות אדירה ועבור הרומנים הפסד עלול לגרום להסתבכות במאבקי העלייה לשלב הבא. הרומנים מגיעים במומנטום שלילי, לאחר שני הפסדים רצופים במפעל ושישה הפסדים משבעת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות. בהתמודדות האחרונה בין הקבוצות, במסגרת המחזור השמיני ביורוקאפ, ירושלים רשמה ניצחון גדול בדמות 89:101 על חשבון קלוז’.

רבע ראשון: 19:22 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג'ראד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, נמרוד לוי, יובל זוסמן

חמישיית קלוז’: קארל גוזמן, סוליסיוס קוליבייטיס, דיירון ראסל, ג'פרי טיילור, מיטצ'ל קריק

והמשחק יוצא לדרך (ראובן שוורץ)והמשחק יוצא לדרך (ראובן שוורץ)

# 10:00-5:00: זוסמן פתח עם 4 נקודות מהירות, כשקרינגטון והארפר הוסיפו שלשה כל אחד, מן העבר השני ההגנה של המארחת התקשתה להתמודד עם ראסל וקריק, ששמרו על המשחק צמוד.

# 5:00-0:00: הירושלמים המשיכו להינות בהתקפה, כשגם ג’סטין סמית’ וג’יימס ג’וזאיה עלו על הלוח, האורחת מנעה בריחה בעזרת קליעות לשלוש, אבל סמית עם סל על הבאזר אחרי מהלך קבוצתי נאה קבע את תוצאת הרבע על 19:22 להפועל ירושלים.

גג'ארד הארפר מתקשה (ראובן שוורץ)
גג'ארד הארפר עם הכדור (ראובן שוורץ)

רבע שני: 33:48 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: הירושלמים עלו טוב יותר מהספסלים, עם ריצת 0:9 בהובלת הארפר ולאמב, הם עלו ליתרון דו ספרתי 2 וחצי דקות בלבד אחרי פתיחת הרבע, האורחת עלתה על הלוח לראשונה ברבע אחרי יותר מ-4 דקות.

קאדין קרינגטון עולה לסל (ראובן שוורץ)קאדין קרינגטון עולה לסל (ראובן שוורץ)
יובל זוסמן עולה לסל (ראובן שוורץ)יובל זוסמן עולה לסל (ראובן שוורץ)

# 5:00-0:00: דושאן מילטיץ’ הוא היחיד שקלע בדקות האלה אצל הרומנים, כשהחבורה של יונתן אלון כבר הגיעה ליתרון שיא של 18 נקודות. האורחים כבר הצליחו לצמק אבל ווינסטון נכנס למשחק גם הוא ועם 4 רצופות כולל סל על הבאזר, הוריד את הקבוצות למחצית ב-33:48 להפועל ירושלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */