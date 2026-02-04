"עם רטנר אולי היה לחיפה סיכוי מול ברצלונה"

במכבי חיפה סימנו את גביע המדינה כמטרה אחרי שברק בכר חזר למועדון. את פתיחת העונה המאכזבת תחת דייגו פלורס אי אפשר למחוק, אבל בכר הצליח לייצב את הירוקים והוביל אותם אתמול (שלישי) לחצי גמר גביע המדינה עם ניצחון 0:2 על מ.ס כפר קאסם מהליגה הלאומית. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, סיכמו את המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחסו גם למשחק של חיפה בנוער מול ברצלונה.

איציק, מה חשבת על המשחק ועל בנסון.

״אמרתי מראש שצריך לעבור ולא מעניין איך, כמה ולמה. בחצי הראשון היה טוב, בחצי השני קצת פחות. לגבי בנסון, הוא לא עשה דברים גדולים ולא ניסה להסתבך יותר מדי, ניסה להכיר את הקבוצה והשחקנים. הוא קיבל כדור ועבר ארבעה שחקנים בפעולה של הגול, ואז גם נתן כדור אלכסוני. זה מה שחיפשתי מתחילת העונה. אחד על אחד זה חשוב לכל קבוצה שרוצה צמרת. גם מסדריק דון אנחנו נקבל הרבה. הוא היה מעורב בכדור ענק לבטאיי, ועוד כדור לאוחנה, וכמובן הגול שלו. יצאתי מרוצה”.

ניסן, איך אתה יוצא מהמשחק הזה?

״כמו שאיציק אמר, העיקר זה לעבור. אני חושב שמה שחשוב זה לעבור ומכבי חיפה עברה אותו טוב ובלי פציעות והרחקות חוץ מקורנו״.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)

קורנו עצבני מדי לאחרונה.

״הוא השחקן הכי טוב של מכבי חיפה לדעתי. המשחק היחיד שהקבוצה ניצחה בלעדיו זה נגד טבריה בסיבוב הקודם. הוא משמעותי לקבוצה. ינון שחקן טוב, עם פוטנציאל ויהיה בסדר״.

צריך להגביל את ינון בדקות משחק הערב נגד ברצלונה?

״אומרים שמה שחשוב זה בוגרים ותארים בנוער לא חשובים. ברק בכר עשה מה שצריך לעשות בתור מאמן והסתכל על כל המועדון ולא רק על הקבוצה הבוגרת. הוא כן היה צריך לתת לינון לצאת לברצלונה. יהיה לו זמן להתאושש ולשחק. אין סנריו אחר״.

איך אתה רואה את המשחק של הנוער נגד ברצלונה?

״מועדון הנוער הכי גדול באירופה זה ברצלונה. יש שם את השחקנים הכי טובים בעולם, זו אקדמיה אדירה ותופסים שם כל כך ברצינות את המשחקים האלה. הלוואי שזה יצליח, מאמין שזה סיכוי אולי של 15 אחוז להוציא משהו. הלוואי, זה יעשה הד בכל אירופה״.

אוריין גורן ודניאל דרזי (IMAGO, עמרי שטיין)

כמה נבות רטנר יחסר לקבוצה?

״מאוד. מדובר בשחקן ברמה מאוד גבוהה. אני זוכר את נטע לביא ואת מוחמד אבו פאני בגיל 18, הם לא היו ברמה של רטנר. הוא מנהיג את הקבוצה. ברק גם דיבר על זה. הוא נראה כמו שחקן בן 30. כל כך הרבה ניסיון ובגרות, עומד נכון, מגיע לכדורים בצורה מתוזמנת״.

יש לו דרכון גרמני ולא נראה שהוא יהיה פה עוד הרבה.

״יש לו דרכון גרמני והייתי אומר לרן בן שמעון לרשום לו הופעה בנבחרת הבוגרת ולשמור אותו אצלנו. גם לו וגם לאוריין גורן״.

צריך לזמן אותו למשחקי האימון הקרובים.

״משחק אימון זה לא תופס, אבל צריך להכין אותם. למדנו מליסב עיסאת. אין לנו מאגר כל כך גדול של ישראלים ברמה גבוהה ועל מה שיש צריך לשמור״.

ליסב עיסאת במדי רומניה (IMAGO)

איציק, מה יהיה בנוער היום?

״משחק קשה נגד הטובים בעולם. אם רטנר היה משחק אולי היה סיכוי. מי שרואה את הילד מבין שזה משהו אחר. הוא מקבל את הכדור ועושה פעולות חכמות, הוא עושה כל כך הרבה פעולות חכמות. הוא נתן משחק אדיר ונכון שזו קבוצה מליגה שנייה (מ.ס כפר קאסם), אבל זה לא משנה. הפעולות האלה של חילוצים, עמידה, מסירות. הוא שחקן בן 18 עם יכולת אבסולוטית כקשר אחורי להבין את המשחק. כל הכבוד לו. אני אמרתי שאחרי המשחק האחרון זה כרטיס לנבחרת ישראל״.

נעבור לפינת הווינר. משחק הנוער בין ברצלונה למכבי חיפה.

אהרונוביץ: ״0:3 לברצלונה״.

קניאס: ״ברצלונה תנצח, לא חושב שהתוצאה תהיה כה אכזרית, אבל הפערים גדולים״.

בית״ר ירושלים נגד בני יהודה.

קניאס: ״בית״ר ירושלים״

איציק: ״X״.

ריינה נגד באר שבע.

אהרונוביץ: ״ריינה״.

קניאס: ״ריינה, מרגיש שתהיה סינדרלה״.

אינטר נגד טורינו.

אהרונוביץ: ״אינטר״.

קניאס: ״אינטר״.