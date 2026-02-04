יום רביעי, 04.02.2026 שעה 15:12
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3525-3221מכבי הרצליה2
3232-3321הפועל כפר שלם3
3225-2621הפועל כפ"ס4
3025-3021מ.ס קריית ים5
3023-2821הפועל ראשל"צ6
3026-2921הפועל ר"ג7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2529-2121הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

"לא שמתי לב לבוז, בכר? רואה הכל אחרת עכשיו"

טווטאחה נפתח ב"שיחת היום": "דווקא קיבלו אותי בחום ובכפיים, דיברנו וכמאמן היום אני מבין את ברק". וגם: המטרות של כפר קאסם והאם יחזור לירוקים?

|
הטקס לטאלב טוואטחה (עמרי שטיין)
הטקס לטאלב טוואטחה (עמרי שטיין)

טאלב טוואטחה פגש אתמול (שלישי) את האקסית, מכבי חיפה, במפגש פיקנטי מבחינתו. המגן השמאלי לשעבר ומאמן מ.ס כפר קאסם בהווה הפסיד איתה 2:0 לירוקים וכעת יתרכז בהמשך העונה בליגה הלאומית. טוואטחה סיכם את המשחק ודיבר על העונה וקריירת האימון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה שלומך?
“בסדר, קצת צרוד, אבל בסדר”.

צעקת הרבה אתמול, ראיתי אותך משתולל על הקווים.
“לא משתולל, מתדרך”.

הכנסת את הכלים הכבדים שלך בהתקפה רק בדקה ה-80, לא עשית טעות והיית צריך להכניס אותם קודם? חשבת שתצליח להביא הארכה?
“שיחקנו נגד קבוצה איכותית מאוד, אחת מהקבוצות עם הכושר הכי טוב בליגה. באנו נגדם כשהם במומנטום טוב, ידענו שאם נשחק פתוח זה לא ייגמר טוב. עשינו תכנית משחק, הכל היה מתוכנן כמו שבערך רצינו. בסופו של דבר שיחקנו נגד קבוצה איכותית ששלטה במשחק וכמעט לא עשתה אף טעויות במשך 90 דקות. השחקנים שלי נתנו הכל, אבל בסופו של דבר בכדורגל האיכות מנצחת”.

טאלב טוואטחה (עמרי שטיין)טאלב טוואטחה (עמרי שטיין)

היו חלומות על הפתעה.
“ברור. הגענו לקבוצה שהיא במומנטום מצוין. מכבי חיפה לא עשתה טעויות אתמול”.

רצית את הנקמה? כי לא סיימת טוב עם מכבי חיפה וברק בכר.
“עם המועדון סיימתי טוב ואני בקשר טוב שם עם כולם”.

ועם ברק לא.
“הייתי שחקן, ועכשיו כמאמן אני רואה את הדברים אחרת. דיברנו אתמול”.

יישרתם את ההדורים?
“אני חושב שבשביל ברק הוא לא שמר לי משהו. הוא מאמן והוא מבין. כמו שעכשיו אם שחקן יכעס עליי אני אבין אותו”.

אז היום כמאמן אתה מסתכל על זה אחרת?
“אני מבין את השחקן ואת המאמן”.

טאלב טוואטחה וברק בכר (עמרי שטיין)טאלב טוואטחה וברק בכר (עמרי שטיין)

“לא שמתי לב לבוז, חזרה למכבי חיפה? יש לי שאיפות”

הקהל אתמול לא קיבל אותך יפה.
“באמת? לא שמתי לב. דווקא כל מי שראה אותי דיבר יפה, אמר מילים חמות ומחא כפיים”.

אתה רואה את עצמך חוזר בעתיד למכבי חיפה?
“אני בתחילת הדרך. יש לי הרבה מה ללמוד. אני חוקר ורוצה להתקדם. אני רק בן 33, אני המאמן הכי צעיר בליגות הבכירות. יש לי שאיפות ואני מקווה שיהיה לי את המזל כדי להצליח”.

מה עם קורס פרו?
“בסוף העונה פותחים את הקורס שוב”.

טאלב טוואטחה על הקווים (עמרי שטיין)טאלב טוואטחה על הקווים (עמרי שטיין)

לא פותחים בקרוב, זה ייקח זמן.
“אז נחכה. הכל בסדר. טוב לי בכפר קאסם. אני מאמין בעצמי וברגע הנכון אגיע למקומות הנכונים”.

מה המטרות של כפר קאסם להמשך?
“שמנו לעצמנו מטרה להיכנס לפלייאוף העליון. השנה היה בכפר קאסם הרבה דברים מקצועיים שיכלו להיות יותר גרוע. התחבר לנו טוב וזכינו לפתח שחקנים צעירים ממחלקת הנוער. נגד מכבי חיפה שיחקו שבעה שחקנים מהמחלקה. זה גאווה. הרבה שחקנים שלנו מעניינים קבוצות מליגת העל.

בתחילת שנה היה את הבלגן מול פיפ”א אבל הכל הסתדר לטובה. יש שחקנים טובים למועדון ויש סגל צעיר וטוב. המטרה של פלייאוף עליון קצת חששו ממנה, כי לא היו כלים, אבל הפכנו את זה וזה עכשיו ריאלי. התחזקנו ושמרנו על הצעירים שלנו. המועדון עושה דרך טובה ואם נמשיך ככה עוד נגיע למעמדים כמו שחווינו אתמול”.

