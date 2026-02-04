שי טל: התובע ביקש גזר דין מוות לשחקן כדורגל

עירוני טבריה עומדת בפני רגע שיחלק את העונה שלה, ואולי יותר מזה, ללפני ואחרי. הקבוצה הצפונית עלולה לספוג עונשים כבדים במיוחד על פרשת החוזים הכפולים, כולל הפחתת 30 נקודות והרחקות שחקנים בכירים לחצי שנה. לפני הדיון בנושא, עו”ד שי טל שמייצג את הארון שפסו, בלמה של עירוני טבריה, דיבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה הולך לטעון היום?

״כמה דברים. קודם כל הגשתי בקשה לסילוק על הסף מכמה טענות, בין היתר פגמים בכתב אישום ואכיפה בררנית. אני קיבלתי אחרי שהגשתי את הבקשה קיבתי חומרים ועברתי עליהם וראיתי שבעונה הנוכחית היה הסכם בקרה ונספח. בנספח הארון שפסו היה אמור לקבל 156 אלף ש״ח נטו ודווח לבקרה על 213 אלף ברוטו, אז אני לא מוצא שום עבירה. יש פה המרה בין הברוטו לנטו ב-30 אחוז, דהיינו בעונה הנוכחית אין כל עבירה מצד שפסו וגם מצד עירוני טבריה”.

אז למה מעמידים אותו לדין?

״היא העמידה אותו לדין על שתי עונות. אני הולך לטעון על העונה הנוכחית ויבחנו את הדברים. על העונה הקודמת נקבל את המסמכים ונלמד אותם. מה הקריטריון שנקבע להעמדה לדין של שחקנים? הטענות על שפסו לא נכונות אז למה מעמידים אותו לדין? אולי כי הוא יותר נוח למערכת?”

עוה"ד שי טל (פרטי)

למה אתה רומז?

״יש שחקנים שקיבלו סכומים הרבה יותר גדולים, מדוע נגדם לא הוגש כתב אישום? זאת סוגיה שאמורה לעלות היום בדיון״.

“ראו שדרך שפסו אפשר להרשיע את טבריה”

יותר קל להעמיד שחקן כמו שפסו?

״חד משמעית. הוא תמים ונפל קורבן וראו שדרכו אפשר להרשיע את טבריה יותר בקלות מאשר עם שחקנים אחרים״.

הוא נחקר על ידי משרד החקירות?

״נחקר והחקירה לא תמללה אותו בכלל, יש רק קובץ שמע״.

הארון שפסו (חג'אג' רחאל)

ומה עולה משם?

״מה שעלה בחקירה בכלליות זה מסע פישינג למצוא עבירות ולאו דווקא בעניין החוזים הכפולים״.

אז ההרחקה לא תצא לפועל לדעתך?

״מתקדימי עבר שבדקתי, היה בשנת 2010 פרשה עם הפועל רמת גן והייתה עסקת טיעון שלא התקבלה והורידו שבע נקודות, אבל שחקנים שהורשעו שם בדיון הזה כמו עומר פרץ וקובי חסן קיבלו שם שבעה משחקים על תנאי. התובע ביקש חצי שנה בפועל, זה גזר דין מוות לקריירה והוא טיפס על עץ גבוה. אנחנו כרגע לא נמצאים שם, אנחנו במצב שקודם כל צריך להוכיח את היסודות של העבירה אותה הוא מייחס לשחקנים ואז נגיע לעונש״.

איך זה יסתיים לדעתך?

״מעריך שזה יגיע לעסקת טיעון״.

מה עסקת טיעון הגיונית?

״לא נכנס לזה בשלב כזה. נקבל ונלמד עוד חומרים. מעריך שלאור המספרים שלו ביחס לאחרים, וזה צריך להתבטא גם בעניין של העונש זה מספרים נמוכים מאוד״.

שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

היו לך מספר תביעות נגד טבריה.

״נכון, אני מנהל מספר תיקים נוספים נגד טבריה והם עדיין מנוהלים״.

מחפשים אותם או שאתה חושב שיש משהו בחדשות האלה.

״אני לא מביע עניין נגד טבריה. בעניין של זכויות עובדים טבריה לא מפרישה ולא משלמת זכויות. אנחנו עוסקים היום בפן המשמעתי והיום כולי בתוך זה. כשיגיעו העניינים של דיונים אחרים נדבר על ההתנהלות שלהם בנושא הזה״.