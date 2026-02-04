"ארגון פשע? כאילו ששחקן פוגש קלצ'ניקובים"

בשבוע שעבר, הכדורגל הישראלי חווה מעין רעידת אדמה, כשבזה אחר זה נחקרו אנשי מ.ס קריית ים במשטרה על אישומים לא פשוטים בחשד לקנייה ומכירה של משחקים בשנים האחרונות ובחשד למעורבות של החשודים עם ארגון פשע שהשתמש בקבוצה כפלטפורמה להלבנת כספים - זאת באמצעות בין היתר הימורים וחוזים כפולים של שחקנים.

"כדור הכסף", זה השם שניתן לפרשה, שהובילה לגל של מעצרים, כשחלק מהמעורבים שוחררו בהמשך, חלקם הושארו למעצר בית ואפילו שחקנים שמשחקים ושיחקו במועדון הגיעו לתחנת המשטרה. בינתיים, עד אשר תתבצע הכרעה בתיק, במועדון מנסים לחזור לשגרה ובעיקר להיאבק על חפותם ועל הכתם שהוטל.

כעת, קרוב לשבוע וחצי מאז התפוצצה הפרשה, מגיע הקול הראשון מכיוון המועדון והאדם הראשון שמוכן לדבר. מדובר במנהל המקצועי אלדד שביט, לו היכרות מעמיקה עם כל אנשי המועדון והיה האיש שבצל כל הבלגן, היה זה שאחראי על המועדון, מתוקף היותו אחד האנשים שלא נחשדו או נחקרו. בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", הוא מסכים לדבר על הכל.

שחקני קריית ים (שחר גרוס)

האם הקבוצה תצא זכאית, הימים הראשונים של המעצרים והשפעתם על המתרחש במועדון, האם הוא חושש להיחקר, מהי האמת בנוגע להאשמות הקשות והאם התרחשו אירועים לא כשרים במועדון בשנים הקודמות בהן לא היה בו.

איך זה היה לשחק כדורגל אתמול בצל הפרשה?

"עברנו שבוע של סיוט מתמשך. לשחק כדורגל בעיצומה של הפרשה הכי מדוברת השבוע בכדורגל הישראלי בה קריית ים במוקד, זה לא עניין פשוט. מקצועית, ב-90 דקות של משחק שמים הכל בצד, ההתמודדות היא לפני ואחרי המשחק".

אתה מרגיש שהיא פגעה בכם גם על המגרש?

"היא פגעה בהכנה, בעובדה שהיינו במו"מ עם שני שחקני חיזוק ערב הפרשה וכמובן שהמו"מ הוקפא ולא הבשיל לכדי חתימה ובדברים נוספים שלא אפרט. מעבר לזה, הפסדנו ואנחנו לא מחפשים תירוצים וסיבות מעבר לפרמטרים המקצועיים אותם ננתח ונסיק מסקנות".

אלדד שביט (שחר גרוס)

“חשבתי שמישהו מת”

בוא נחזור לשבוע שעבר. ספר על היום שבו החלו המעצרים, איך הגבת?

"זה היה בוקר הזוי שלא יישכח. אני מחשיב את עצמי כאחד שעבר כמעט הכל בכדורגל, אבל בוקר כזה טרם עברתי. קמתי משינה טובה ועמוקה ליום עבודה רגיל ושגרתי, ערב לפני זה כולנו היינו בקשר על תכניות מקצועיות ומנהלתיות בלי שום ידיעה על הסערה שבדרך. כשהתעוררתי ראיתי שיחות שלא נענו מ-5 בבוקר מהנשים של אנשי המועדון".

"חשבתי שמישהו מת. התקשרתי להבין על מה המהומה והתחלתי להבין שאנשים נלקחו מהבתים שלהם לפנות בוקר בזה אחר זה. אח"כ גם החלו הכותרות בתקשורת על 17 עצורים עם שיוך מובהק כלפי המועדון שלנו. אני מכיר את הנפשות הפועלות אצלנו ויודע שהמועדון מתנהל ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה היה הלם. חשבתי שאני בחלום רע".

בתור מי שבקשר עם האנשים שנעצרו וכו', איך הם הגיבו?

"המועדון בטראומה. אי אפשר לכבס את המילים, את התחושה וגודל האירוע. לקחו אנשים נורמטיביים ללא עבר פלילי, אנשי משפחה, אנשים של עשייה ועבודה קשה ופשוט שלפו אותם מהבתים שלהם אזוקים לתא מעצר עם ג'וקים שמטפסים עליך בלילה, מזרון ברמת רכות של בלטה, אוכל של גן חיות ושמיכות עם ריח של סיגריות, ללא מקלחת ובשותפות לתא עם עבריינים אמיתיים ועוד שלל דוגמאות מחפירות שלא תואמות את מעמדם החברתי והציבורי. כתם אישי לא מחוייב מהמציאות. אצל רובם ככולם זאת הפעם הראשונה במעצר ולטעמי זאת טראומה גדולה עבורם ובלתי נשכחת. להם ולמשפחות שלהם".

"המועדון בטראומה". שביט (איתי כהן)

כמה זה קשה לנהל שגרת כדורגל בצל הפרשה?

"קשה מאוד. היה הלם רציני. הגבתי מהר ועל אוטומט. קראתי לצוות ולשחקנים והסברתי להם את הסיטואציה ואת אופן ההתנהלות לבינתיים עד שכולם ישתחררו. יאמר לזכות כולם, ללא יוצא מהכלל, שכולם נרתמו ועשו כל שביכולתם כדי לטשטש את האירוע ולקיים התנהלות מקצועית שגרתית במהלך שבוע האימונים. התאמנו בשיא הרצינות והייתה אווירת אחדות מיוחדת. למדתי המון על המועדון בשבוע הזה, יש כאן פרטנרים אמיתיים להצלחה".

"חשוב לציין ששוחררו כולם. הכתימו כאן מועדון שלם ואני בטוח שהמועדון לא צד בעניין. אני לא חוקר, לא מוסמך ולא מתיימר, אבל זה כתם בלתי רגיל על המועדון וכל תומכיו. ברמה הפרסונלית אדם כזה או אחר שסרח, שייחקר ואם צריך שגם יורשע, אבל יש כאן מועדון, אנחנו רוצים להסתובב בגאווה עם הסמל של קריית ים שהוא אחד המועדונים המקצועיים והמשפחתיים בליגה הלאומית והשבוע כל מי שקשור לקבוצה הלך חפוי ראש, מהאוהד הקטן ועד ראש העיר. זה כואב".

מישהו חשב לעזוב?

"אף אחד לא חשב לעזוב. לא אני, לא הצוות ולא השחקנים. כולנו אוהבים ומחוברים למועדון. זה מועדון בתנופה שנותן תחושת משפחתיות לכל הנפשות הפועלות ביום יום. בימים כאלה זה הזמן להחזיר לו ולעמוד בשבילו על הרגליים האחוריות".

אף אחד לא חשב לעזוב. שחקני קריית ים (רועי כפיר)

היו האשמות קשות גם על שנים קודמות. אולי אתה לא יודע דברים?

"על תקופות שלא הייתי אני לא יכול להעיד ואם היו דברים מסריחים, שיחקרו ומי שעשה דברים שייענש, אבל עד אז הדרך ארוכה. אני פשוט רואה כותרות בתקשורת של פרשנים ועיתונאים שאין להם עצם בלשון ומדברים על קריית ים כמועדון שקונה ומוכר משחקים. בעונה שעברה בנינו כאן קבוצה בליגה א' ששיחקה כדורגל ברמה אחרת ולא הייתה צריכה עזרה של אף אחד".

"אולי יגידו שגם את ביתר ירושלים קנינו בגביע? כולם ראו איזה קבוצה מדהימה יצרנו, עם פתרונות התקפיים והגנה יוצאת דופן, עם סגל מאוזן בתקציב שפוי ביחס לקבוצות שעלו בעבר. להדביק עלינו סטיגמה כזאת, זה עלבון לשחקנים, לצוות, להנהלה ולאוהדים".

אתה נמצא שם ביומיום. אתה יכול להעיד שלא נעשה כלום?

"אני במועדון עונה וחצי. אני איש מקצוע שמנסה לזהות הזדמנות ואופק מקצועי. אני יכול לספר למי שלא מכיר, שזה אחד המועדונים השקטים והנוחים שיש לכדורגל שלנו להציע. מועדון שדוגל במקצוענות וגם משקיע בהתאם, יש כאן צוות מקצועי ורפואי רחב עם שמות נוצצים שכולם מכירים ומצד השחקנים, רובם ככולם צעירים ועתידם לפניהם. אף אחד פה לא היה קונה ולא מוכר שום דבר, בתקופתי אני מוכן לשים את הידיים שלי באש על הגינות הקבוצה והזמן יעיד על כך, אבל הכתם לצערי נעשה".

"הכתם נעשה". שביט (חג'אג' רחאל)

מדברים על ארגון פשע שמעורב.

"ארגון פשע? זה נשמע כאילו ששחקן מגיע לאימון ועובר דרך חיילים עם קלצ'ניקובים. זה מועדון פסטורלי ושקט, יעידו השחקנים ששיחקו בקבוצה ויעידו הקבוצות היריבות שמתקבלות עם חיוך ובכבוד גדול במשחקים מולנו. אני לא יודע מה כל אחד עושה בחייו האישיים, אני חווה אותם דרך הכדורגל בלבד. האנשים שמתכוונים אליהם, הם תומכים בקבוצה והם שמו את קריית ים על המפה ובנו כאן מועדון לתפארת. מחובבנות לשיא המקצוענות".

"הם תורמים נלהבים לקהילה ואני לא מיתמם. יש כאן מחלקת נוער של 700-800 ילדים, המועדון בתנופה אדירה, קבוצת הנוער נאבקת על עלייה לליגת העל, מאות ילדים במסגרת חינוכית במקום ברחובות. גם ככה קריית ים לרוב במצב סוציו-אקונומי נמוך, הקבוצה הזאת בזכות אותם אנשים "מושמצים" נוגעת בפסגה של הכדורגל הישראלי ונותנת הזדמנות שווה לנוער המקומי וזה בזכותם. צריך לראות גם את הדברים הטובים".

אתה יכול לפרט עוד על האנשים הנחשדים שהשתלטו על הקבוצה?

"אף אחד לא השתלט על כלום. אני לא יכול להרחיב ולפרט כי יש צו איסור פרסום על שמות החשודים. אלה אנשים שמלווים את הקבוצה לא מעט זמן, הפרויקט הזה זה הדבר שהכי מרגש אותם ונותן להם סיפוק. הם חולי כדורגל ושהקבוצה עלתה ללאומית זוהי הגשמת חלום עבורם. שהם מסתכלים על היציע ורואים מאות אוהדים נלהבים, זאת התרומה שלהם לקהילה".

"ארגון פשע? זה מועדון פסטורלי ושקט". אלדד שביט (עמרי שטיין)

יש מישהו שרוצה לפגוע בקריית ים?

"אם נעצרו כל כך הרבה אנשים ביום אחד, צריך להיות טיפש כדי לחשוב שלא. מקווה שירדו מאיתנו והפרשה תסתיים על הצד הטוב ביותר".

עובר בראש איך כל מה שיצרתם השנה נפגע?

"זה אחד הדברים הכואבים. שכר השחקנים שלנו נמוך ביחס לליגה. התחלנו עם מינוס ארבע נקודות ועבדנו קשה מאד כדי לבנות קבוצה חזקה ומאוזנת בחכמה ובשפיות. עולה חדשה שאף אחד לא ספר. כבר בגביע הטוטו ראו שיש כאן משהו מעניין. הצלחנו להתגבר על הכל ברמה המקצועית וערב הפרשה היינו בנקודת זינוק אדירה במאבק על עלייה לליגת העל".

"אנחנו חזקים, גם מקצועית וגם מנטלית, נעבור את זה. יש לי את הצוות המקצועי הכי טוב בליגה בראשותו של המאמן מאור סיסו ויש לי הנהלה חזקה שמטורפת על הקבוצה. השבוע גם נחשפתי לאופי המיוחד של השחקנים שלנו שהם מקצוענים אמיתיים. נצא מזה ביחד ועוד נחגוג השנה הרבה רגעים יפים".

אתה חושש שיחקרו גם אותך?

"אם מישהו חושב לחקור אותי, הוא מוזמן. שיעברו לי גם על הטלפון הנייד וימצאו שם מתכונים של חומוס וכנאפה. אין לי קשר ומעולם לא היה לי קשר לדברים אסורים, כך שאין לי ממה לחשוש".

"נצא מזה ביחד ועוד נחגוג". שביט (חג'אג' רחאל)

אם הפרשה תתברר כנכונה ויהיו סנקציות על הקבוצה, תעזוב?

"כן. כל עוד הכל בגדר חשד, כולנו ממשיכים רגיל. אם ימצאו משהו שהקבוצה קשורה בחוסר הגינות בתקופתי, אתאכזב מאוד. אני סמוך ובטוח ואני אומר את זה בביטחון, המועדון נקי".

אתה חושב שאם תצאו זכאים, אפשר לחזור לשחק כדורגל ולחזור לשגרה בצורה מלאה?

"זאת משאלת הלב שלי. יש כאן מועדון עם פוטנציאל גדול להתפתח. היום יום כאן הוא מדהים, הרבה צחוקים וחיבור חזק בין השחקנים, הצוות וההנהלה. אני חולם להתעורר מהחלום בלהות הזה שנחת עלינו ושהוא יהיה מאחורינו. כולנו רוצים לחזור לשגרת כדורגל טובה ושקטה. הטראומה של אנשי המועדון תלווה אותם, הרגע הזה שדפקו להם לפנות בוקר והוציאו אותם מהבתים, זה לא ישכח כל כך מהר. הצלחת הקבוצה יכולה לתת להם נחת ולשם אנחנו צריכים לשאוף".

ברמה האישית, מתי תחזור לאמן?

"היו לי הרבה הצעות השנה לחזור ולאמן אך סירבתי. אחרי לכתו של אבי בשנה שעברה, אני מטפל בכל מיני עניינים משפחתיים. תפקיד המנהל המקצועי מסתדר לי מצוין. מאמין שבעונה הבאה אחזור לקווים, זה מה שאני הכי אוהב. בלי קשר, להיות מנהל מקצועי עזר לי ללמוד דברים נוספים וחשובים בהשקפה רחבה על מועדון ולא פרטנית כמו שמסתכל המאמן, זה ייתן לי ערך מוסף נוסף שאחזור לקווים".