סוכנו של ג'בון איסט: אי אפשר להתווכח עם רגשות

סאגת ג’בון איסט והפועל באר שבע לא יורדת מהכותרות. אחרי שחלוץ הפועל חיפה חתם אצל הדרומיים לעונה הבאה והופצה תמונתו במדיהם, האדומים מהכרמל זעמו, איסט התנצל ואז מחק מהרשתות החברתיות כל זכר לקבוצתו הנוכחית. סוכנו, ינון בוטביה, דיבר על האירועים האחרונים בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

אחרי ההתנצלות, הגיעה סערה חדשה כשהוא מחק כל זכר מהפועל חיפה ברשתות החברתיות. איפה זה עומד?

״יש דברים שתלויים בי יותר ותלויים בי פחות. מה הוא עושה ברשתות זה מהפחות. אני רציתי שהוא התנצל, כי לא הייתה לו כוונה לפגוע. בסוף הוא קיבל תחושה מסוימת, ואי אפשר להתווכח עם הרגשות וזה עניין שלו״.

איפה זה יגמר? איפה הוא ישחק בתום חלון ההעברות?

״האמת שהייתי אופטימי עד לפני כמה ימים לגבי המעבר הזה. כרגע זה נראה שהפועל חיפה לא מצאה מחליף ולטענתם רק כשיהיה מחליף אם יאפשרו לו לעבור. מקווה בשבילם שהם ימצאו את החלוץ שהם רוצים״.

ג'בון איסט (שחר גרוס)

הוא מרגיש פגוע שאחרי שהוא התנצל הם המשיכו לקלל אותו?

״מאמין שכן, זה עניין של אנרגיות ותחושות של בן אדם. האחד פלוס אחד הזה הוא פשוט״.

”מנסים למצוא פתרונות”

ראינו את זה בעונה שעברה עם איגור זלאטנוביץ׳ שברגע שהוא חתם בהפועל ב״ש הוא שיחק פחות. זה חשש שקיים אצל ג׳בון?

״זה חשש קיים של כל שחקן לא לשחק. אנחנו מנסים למצוא פתרונות. צריך להחליט שהצדדים רוצים לפתור את זה״.

אין פתרונות שהפועל באר שבע מציעה? כמו תורג׳מן?

״יש אפשרויות״.

תורג׳מן רוצה חוזה לשנתיים והפועל חיפה לא רוצה.

״אפשר להיות יצירתי, אבל בשביל זה צריך רצון״.

מה יואב אומר?

״הוא קצת כועס״.

יואב כץ (עמרי שטיין)

ברור שהוא כועס.

״מצד שני הוא לא החתים את השחקן כשהוא היה יכול, דיברנו על הארכת חוזה עוד בספטמבר. זה לא קרה. זאת הסיטואציה. אפשר לכעוס על ההודעה של באר שבע, אבל אי אפשר להאשים צד אחד״.

כמה אחוז שביום רביעי הבא איסט הוא שחקן הפועל ב״ש?

״אני פסימי״.