"הכדורגל מאוד חסר, עברתי חודשים לא פשוטים"

בני יהודה תתארח הערב (רביעי, 19:00) אצל בית”ר ירושלים במסגרת שלב רבע הגמר של גביע המדינה. לכתומים לא פחות מארבע זכיות במפעל, כאשר השתיים האחרונות היו בעונות 2016/17 ו-2018/19 יחד עם הקפטן לשעבר איציק עזוז שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לפני שהחבורה של אלי לוי מגיעה לטדי.

איציק אני שומע שיש המלצה גדולה מרז לבית הקפה שלך, אומרים שיש לך את הכריכים הכי טובים בארץ.

“מוזמנים לטעום באהבה”.

בני יהודה מגיעה ברצף של שמונה משחקים ללא הפסד, כמעט לא סופגים. יש רכש טוב. אלי לוי מצא את הדרך? יש סיכוי לסנסציה?

“הוא מאמן מצוין והצליח לייצב את הקבוצה. הם נראים טוב. במשחק אחד הכל אפשרי. פערי הרמות ברורים אבל הכל אפשרי בכדורגל. אני מאמין שאפשר”.

שחקני בני יהודה (שחר גרוס)

איך האווירה?

״כל שכונת התקווה בחשמל. אפילו אני קמתי עם חשמל בגוף הבוקר. כולם מאמינים אפילו שהפערים ברורים. צריך לתפוס את בית”ר ביום פחות טוב. המשחק תלוי בבית”ר, זאת האמת. הכל יכול להיות”.

ראינו שרעננה וכפר קאסם עשו חיים קשים למכבי חיפה, וראינו קבוצות מהלאומית מדיחות קבוצות ליגת העל. מה המפתח לדעתך להפתעה?

“כולם צריכים להתעלות, לעלות רמה. מאמין שאלי לוי יחדיר להם את הביטחון שאפשר לעשות את זה. בטוח שלבית”ר לא יהיה פשוט”.

אלי לוי (ראובן שוורץ)

“מגרד לי בגוף לחזור לכדורגל, הייתי חולה ועברתי חודשים לא פשוטים”

הכדורגל חסר לך? איך אתה כסמל של בני יהודה לא מקבל תפקיד במועדון?

“לפעמים דברים פחות מסתדרים. לא ניכנס לפרטים כי אין לזה סוף. הכל בסדר ואני מבחינתי בני יהודה תמיד אצלי בלב. היא הקבוצה שלי. עוד לפני ששיחקתי שם אהדתי אותה מגיל קטן. דברים פחות מסתדרים ועוברים הלאה”.

אתה רוצה עוד לחזור לכדורגל בהמשך?

“הכדורגל מאוד חסר לי. בהתחלה רציתי קצת להתרחק ולנשום אוויר, אבל בזמן האחרון זה מגרד לי בגוף. הייתי אמור לפתוח חוג לכדורגל וזה לא יצא לפועל כי הייתי חולה. זה חסר לי”.

איציק עזוז (עמרי שטיין)

עכשיו אתה בריא?

“ברוך השם”.

מה היה לך?

“מחלת הנשיקה, לא הייתי בתפקוד מלא. עכשיו אני בסדר”.

זה גרם לך להיות עייף?

“לא קל בכלל, בטח בגיל מבוגר. כמה חודשים לא פשוטים. עכשיו הכל בסדר”.

מה אתה חושב שיקרה? כמה ייגמר?

“פנדלים ובני יהודה עולה”.