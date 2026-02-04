יום רביעי, 04.02.2026 שעה 10:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

טדי מלא, אצילי בחוץ והמסר חד: אסור למעוד

היציעים ברבע גמר הגביע ב-19:00 יהיו מלאים, שינויים הרכב אצל יצחקי ודריכות שיא. כהן יחליף את גדראני, חוגי וירין לוי בתמונה, גונזאלס יקבל דקות

|
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

הכל ערוך ומוכן למפגש רבע גמר גביע המדינה בין בית"ר ירושלים לבני יהודה הערב (רביעי, 19:00), שייערך הערב באצטדיון טדי. כל הכרטיסים למשחק אזלו, ושחקני בית"ר מגיעים דרוכים ומפוקסים למשחק שבו מבחינתם אין מקום לטעויות.

שחקנים בקבוצה אמרו לקראת ההתמודדות: "אין משחקים קלים בגביע למרות שזו קלישאה זו האמת, ראינו שגם למכבי חיפה לא היה טיול אתמול מול כפר קאסם, זה תמיד קשה, אנחנו באים למשחק בשיא המוטיבציה, אין מקום לטעויות, אנחנו מבינים את גודל האחריות שלנו לא לפספס משחק כזה".

שינויים בהרכב, גדרני מוצהב, אצילי לא בסגל

בית"ר תחסר את הבלם לוקה גדראני, שספג את הצהוב החמישי שלו במשחק הליגה מול הפועל חיפה, ואת מקומו בהרכב צפוי לתפוס גיל כהן. מעבר לכך, המאמן ברק יצחקי שוקל להעניק את חולצת ההרכב לדור חוגי.

לוקה גדראני (אורן בן חקון)לוקה גדראני (אורן בן חקון)

ירין לוי, שלא פתח מול הפועל חיפה, צפוי לחזור ל 11 לצידם של דור מיכה ועדי יונה, בעוד בוריס אינו אמור לפתוח וימתין על הספסל. רועי אלימלך צפוי לפתוח בעמדת המגן הימני, והחלוץ חסונד גונזאלס צפוי לקבל דקות ראשונות העונה במדי בית"ר ירושלים.

עומר אצילי פצוע ולא יעמוד לרשות הקבוצה הערב. בבית"ר עדיין לא יודעים לומר בוודאות האם הקשר יהיה כשיר למשחק הליגה הקרוב מול הפועל באר שבע ביום שני. היעדרותו של אצילי נחשבת לקריטית, כאשר בשני המשחקים האחרונים בהם לא שיחק, בית"ר ירושלים לא הצליחה לנצח.

עומר אצילי ביציע (חגי מיכאלי)עומר אצילי ביציע (חגי מיכאלי)

היערכות משטרתית מוגברת

על רקע האירועים האלימים בין הקהלים ביומיים שקדמו למשחק, המשטרה תפעל בצורה מודיעינית במטרה למנוע חיכוך בין האוהדים, ותפעל ביד קשה נגד כל גילוי של אלימות. כמו כן, תהיה הפרדה מוחלטת בין אוהדי בית"ר ירושלים לאוהדי בני יהודה.

