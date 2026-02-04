בטבריה יוצאים למלחמה: לא רוצים הסדר טיעון

עירוני טבריה תתייצב היום (רביעי, 15:00) במשרדי ההתאחדות לכדורגל ברמת גן, לדיון המקדים בעניין פרשת החוזים הכפולים, בפני הדיין נועם ליובין. כזכור, הוגש כתב אישום כנגד המועדון, אחד הבעלים, מיקי ביתן, עובדת המועדון יעל בר וכן שישה משחקני המועדון בעבר ובהווה: אלי בלילתי, ווהיב חביבאללה, גיא חדידה, הארון שפסו, שי קונסטנטין ובן והבה, בגין חוזים כפולים, אי סדרים כספיים ודיווחים סותרים לבקרה התקציבית.

כזכור, דרש תובע ההתאחדות, גלעד ברנמן, הפחתה של 30 נקודות בפועל ממאזנה של הקבוצה, הרחקת ביתן ובר מכל תפקיד בכדורגל הישראלי לכל החיים והרחקה לחצי שנה לכל שחקן המעורב בפרשה.

בעירוני טבריה מגיעים חדורי רוח קרב לדיון היום ומהמועדון נמסר כי הם דורשים זיכוי מוחלט מכל ההאשמות ולא מוכנים לשום עסקת טיעון. בהתאחדות מוכנים לשקול עסקת טיעון, עם פיצול הפחתת הנקודות לשנה הנוכחית ולשנה הבאה, אך הצפוניים טוענים כי כל פרסום לפיו הם מוכנים לעסקת טיעון כזאת היא שקר וכזב ואינם מוכנים לשום עסקה כלל.

מימין, מיקי ביתן (עירוני טבריה)

העונה של טבריה

מבחינת הקבוצה הצפונית, אם אכן תואשם ותיענש בהפחתת נקודות בפועל, מדובר במכה אנושה בפן המקצועי, לאחר שעד כה במסגרת הליגה הגיעה להישגים נאים. החבורה של אלירן חודדה ממוקמת במקום התשיעי בטבלה, הביסה 0:3 את המוליכה הפועל באר שבע ועשה רושם שגם העונה, ללא כתב האישום נגדה, נראה כי היא יכלה להבטיח הישארות בליגה הבכירה.