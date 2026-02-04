עתיד טבריה על הכף: בשעה זו נערך הדיון הגורלי

רגע האמת של עירוני טבריה הגיע. נציגי הקבוצה הצפונית שעומדת בפני אישומים חמורים במיוחד וצפויה לעונשים כבדים באחת הפרשות החמורות שנראו בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי, הגיעו לדיון שנערך בשעה זו בבית הדין. מי שמייצג את השחקנים הם: עו”ד שי טל שמייצג את הארון שפסו, עו”ד יהב ארגמן שמייצג את אלי בלילתי ועו”ד רועי רוזן שמייצג את גיא חדידה, שי קונסטנטין ו-ווהיב חביבאלה.

על פי כתב האישום, עירוני טבריה ניהלה במשך ארבע השנים האחרונות "מערכת חוזית, תקציבית וחשבונאית מקבילה", המנותקת לחלוטין מפיקוח הבקרה התקציבית. התובע עו”ד גלעד ברגמן טוען כי המועדון חתם עם כל שחקניו על חוזים שנחזו להיות "נספחים", אך בפועל לא דווחו מעולם לרשות לבקרת התקציבים. המטרה, לפי האישום, הייתה ברורה: להקטין באופן מלאכותי את תקציב הקבוצה כדי להימנע מהעמדת בטוחות ולחמוק מתשלומי מסים, תוך השגת יתרון בלתי ספורטיבי על היריבות.

המספרים שנחשפים בכתב האישום בלתי נתפסים: בעונת 2025/26 לבדה, עלות השכר האמיתית הייתה גבוהה ב-50% מהתקציב שאושר בבקרה. התובע מציין כי שולמו "סכומי עתק" בחוזים הכפולים, בחלקם פי שניים מהשכר המדווח, כאשר הפערים בחוזים של השחקנים הזרים הגיעו למאות אלפי שקלים לכל חוזה.

ניר ענבר, אסף גופר, יהב ארגמן, רועי רוזן ושי טל (פרטי)

העונשים הכבדים על הפרק

לאור חומרת המעשים, תובע ההתאחדות הניח על השולחן דרישות ענישה אגרסיביות שעשויות לחרוץ את גורל המועדון:

נגד הקבוצה: הפחתת 30 נקודות ליגה לפחות (חישוב של 2 נקודות בגין כל אחד מ-15 החוזים הכפולים בהם הפער עלה על 100,000 ש"ח בעונה הנוכחית בלבד). בנוסף, דרישה לקנס כספי משמעותי.

נגד ההנהלה: התובע רואה במיקי ביתן (חבר הנהלה ופעיל) וביעל בר (מנהלת אדמיניסטרטיבית) כ"גורם המניע והמבצע". הדרישה היא להרחיק את ביתן מכל תפקיד לצמיתות ואת בר לשנה אחת.

אריה קלמנזון ויעל בר בבית הדין (פרטי)

נגד השחקנים: כתבי אישום הוגשו נגד בן והבה, שי קונסטנטיני, הארון שפסו, גיא חדידה, והיב חביבאללה ואלי בלילתי. התובע דורש להרחיקם מהמגרשים ל-6 חודשים, בטענה שהיו מודעים לכך שהם חותמים על חוזים כפולים. בהתאחדות אף שוקלים להגיש כתבי אישום נגד שחקנים נוספים.

כמו כן, לפני הדיון, דיין בית הדין המשמעתי, עו"ד נעם ליובין, שיגר מסר ברור לכל המעורבים בפרשה. בהחלטה מקדמית שנתן, הבהיר הדיין כי הוא מצפה לייעול ההליכים ולא יסבול גרירת רגליים: "דיונים בתיק זה ייערכו בצורה יעילה, ללא אפשרות לדחיות מועדים - אלא בנסיבות מיוחדות".