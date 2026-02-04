יום רביעי, 04.02.2026 שעה 15:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

עתיד טבריה על הכף: בשעה זו נערך הדיון הגורלי

נציגי המועדון הגיעו לבית הדין בצל האישומים על חוזים כפולים ועל הפרק עונשים חסרי תקדים: הפחתת 30 נקודות, הרחקת שחקנים בכירים לחצי שנה ועוד

|
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

רגע האמת של עירוני טבריה הגיע. נציגי הקבוצה הצפונית שעומדת בפני אישומים חמורים במיוחד וצפויה לעונשים כבדים באחת הפרשות החמורות שנראו בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי, הגיעו לדיון שנערך בשעה זו בבית הדין. מי שמייצג את השחקנים הם: עו”ד שי טל שמייצג את הארון שפסו, עו”ד יהב ארגמן שמייצג את אלי בלילתי ועו”ד רועי רוזן שמייצג את גיא חדידה, שי קונסטנטין ו-ווהיב חביבאלה.

על פי כתב האישום, עירוני טבריה ניהלה במשך ארבע השנים האחרונות "מערכת חוזית, תקציבית וחשבונאית מקבילה", המנותקת לחלוטין מפיקוח הבקרה התקציבית. התובע עו”ד גלעד ברגמן טוען כי המועדון חתם עם כל שחקניו על חוזים שנחזו להיות "נספחים", אך בפועל לא דווחו מעולם לרשות לבקרת התקציבים. המטרה, לפי האישום, הייתה ברורה: להקטין באופן מלאכותי את תקציב הקבוצה כדי להימנע מהעמדת בטוחות ולחמוק מתשלומי מסים, תוך השגת יתרון בלתי ספורטיבי על היריבות.

המספרים שנחשפים בכתב האישום בלתי נתפסים: בעונת 2025/26 לבדה, עלות השכר האמיתית הייתה גבוהה ב-50% מהתקציב שאושר בבקרה. התובע מציין כי שולמו "סכומי עתק" בחוזים הכפולים, בחלקם פי שניים מהשכר המדווח, כאשר הפערים בחוזים של השחקנים הזרים הגיעו למאות אלפי שקלים לכל חוזה.

ניר ענבר, אסף גופר, יהב ארגמן, רועי רוזן ושי טל (פרטי)ניר ענבר, אסף גופר, יהב ארגמן, רועי רוזן ושי טל (פרטי)

העונשים הכבדים על הפרק

לאור חומרת המעשים, תובע ההתאחדות הניח על השולחן דרישות ענישה אגרסיביות שעשויות לחרוץ את גורל המועדון:

נגד הקבוצה: הפחתת 30 נקודות ליגה לפחות (חישוב של 2 נקודות בגין כל אחד מ-15 החוזים הכפולים בהם הפער עלה על 100,000 ש"ח בעונה הנוכחית בלבד). בנוסף, דרישה לקנס כספי משמעותי.

נגד ההנהלה: התובע רואה במיקי ביתן (חבר הנהלה ופעיל) וביעל בר (מנהלת אדמיניסטרטיבית) כ"גורם המניע והמבצע". הדרישה היא להרחיק את ביתן מכל תפקיד לצמיתות ואת בר לשנה אחת.

אריה קלמנזון ויעל בר בבית הדין (פרטי)אריה קלמנזון ויעל בר בבית הדין (פרטי)

נגד השחקנים: כתבי אישום הוגשו נגד בן והבה, שי קונסטנטיני, הארון שפסו, גיא חדידה, והיב חביבאללה ואלי בלילתי. התובע דורש להרחיקם מהמגרשים ל-6 חודשים, בטענה שהיו מודעים לכך שהם חותמים על חוזים כפולים. בהתאחדות אף שוקלים להגיש כתבי אישום נגד שחקנים נוספים.

כמו כן, לפני הדיון, דיין בית הדין המשמעתי, עו"ד נעם ליובין, שיגר מסר ברור לכל המעורבים בפרשה. בהחלטה מקדמית שנתן, הבהיר הדיין כי הוא מצפה לייעול ההליכים ולא יסבול גרירת רגליים: "דיונים בתיק זה ייערכו בצורה יעילה, ללא אפשרות לדחיות מועדים - אלא בנסיבות מיוחדות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */