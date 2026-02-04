יום רביעי, 04.02.2026 שעה 09:37
כדורגל ישראלי

היחס ב-Winner להדחה של בית"ר מול בני יהודה

הכתומים קיבלו יחס של פי 9.00 להשיג הפתעה ברבע גמר הגביע בטדי, מה היחס שריינה תשאיר בחוץ את ב"ש? וגם: מכבי חיפה נגד ברצלונה בנוער ואינטר

שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

עוד ערב (רביעי) גדוש של משחקי כדורגל לפנינו. מפעל גביע המדינה יספק לנו מפגשים מסקרנים ברבע הגמר כאשר בית”ר ירושלים תארח את בני יהודה והפועל באר שבע תתארח אצל בני ריינה. בנוסף, קבוצת הנוער של מכבי חיפה תנסה לעשות היסטוריה מול ברצלונה בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות, ובאיטליה אינטר תפגוש את טורינו.

בית”ר פייבוריטית מול בני יהודה כמובן עם יחס של פי 1.20 לניצחון. הפתעה בכתום וההעפלה של הקבוצה מהליגה הלאומית לשלב הבא, תניב למנחשים נכונה יחס של פי 9.00. אי הכרעה בתום הזמן החוקי מקבל יחס של פי 6.00.

גם ב”ש עדיפה על ריינה עם יחס של פי 1.30 להגיע לחצי גמר הגביע. אם הצפוניים ידיחו את הדרומיים, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 7.20. תיקו בתום 90 הדקות יניב יחס של פי 5.00

שחקני הפועל באר שבע

אם הנוער של מכבי חיפה יחולל סנסציה נגד בארסה, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 8.80, בעוד ניצחון של הקטלונים ייתן יחס של פי 1.10. תיקו יניב יחס של פי 4.80.

ומה לגבי אינטר? הנראזורי מקבלים יחס של פי 1.25 להרוויח את מלוא שלוש הנקודות בסן סירו, בעוד ניצחון של טורינו יניב יחס של פי 7.00. חלוקת נקודות במילאנו תעניק יחס של פי 4.30.

