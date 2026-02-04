טוויסט מפתיע: אופמקאנו ממשיך בבאיירן מינכן

בבאיירן מינכן חוו בימים האחרונים אחד מסיפורי החוזה הכי חריגים שידע המועדון, ובמרכזו דאיו אופמקאנו. הבלם הצרפתי בן ה-27, שחוזהו היה אמור להסתיים בקיץ, נראה כבר בדרך החוצה אחרי פיצוץ במגעים, אך ברגע האחרון הכל התהפך. כעת, אחרי דרמה שלא זכורה כמותה במינכן, אופמקאנו צפוי להאריך את חוזהו עד 2030 ולסגור סופית את הסאגה.

במשך שבועות הונחה על השולחן הצעה נדיבה במיוחד: שכר שנתי של כ-20 מיליון אירו, מענק חתימה זהה וסעיף שחרור עתידי. למרות זאת, נציגיו של אופמקאנו לא נתנו אור ירוק, כשהמחלוקת המרכזית נסובה סביב אופן תשלום מענק החתימה. בעוד השחקן וסביבתו דרשו לקבל את הסכום במכה אחת, בבאיירן עמדו על כך שהתשלום ייפרס לאורך שנות החוזה, מחשש לתרחיש שבו השחקן יעזוב מוקדם והמועדון יישאר עם עלות עצומה בפרק זמן קצר.

תפנית ברגע האחרון

המשבר החריף עד כדי כך שבבאיירן קבעו דדליין ברור, וכשהוא חלף, ההצעה אף נמשכה רשמית. במצב רגיל, זה היה אמור להיות סוף הסיפור. אלא שאז הגיע הטוויסט: אופמקאנו עצמו פנה למועדון והבהיר כי הוא מעוניין להמשיך, גם בתנאים שנדחו קודם לכן. המהלך הזה הפתיע לא רק את הנהלת באיירן, אלא גם גורמים בכירים בכדורגל האירופי, שתיארו את המקרה כפוקר קשוח ויוצא דופן.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)

בסופו של דבר, הצדדים סגרו את הפערים וההסכם החדש צפוי להיחתם בקרוב. החוזה יכלול גם סעיף שחרור עתידי, מה שמעניק לשני הצדדים רשת ביטחון, אך במועדון מדגישים שהכוונה היא לבנות סביב אופמקאנו לטווח הארוך. למרות עניין מצד מועדונים בכירים באירופה, לא הוגשה הצעה רשמית מצד ריאל מדריד, והבלם בחר להישאר במינכן.

כך, אחרי סאגה שנראתה כבר גמורה, באיירן יוצאת עם אחד הבלמים הבכירים שלה חתום לשנים ארוכות. עבור אופמקאנו, מדובר בהצהרת אמון מחודשת, ועבור המועדון, הוכחה שגם כשנדמה שהכל אבוד, לפעמים תפנית אחת מספיקה כדי לשנות את כל התמונה.