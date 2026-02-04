יום רביעי, 04.02.2026 שעה 20:56
יום רביעי, 04/02/2026, 20:00אצטדיון בראלגביע המדינה - רבע גמר
הפועל ב"ש
מחצית
0 0
שופט: גל לייבוביץ'
מכבי בני ריינה
דורון בן דור | 04/02/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
אליאל פרץ עם הכדור (חג'אג' רחאל)
אליאל פרץ עם הכדור (חג'אג' רחאל)

רק במחזור האחרון בליגה, הפועל באר שבע גברה 0:2 על מכבי בני ריינה וחגגה הישארות במקום הראשון. הערב (רביעי), השתיים נפגשות שוב והפעם במסגרת רבע גמר גביע המדינה כאשר בשעה זו הצפוניים מארחים את הדרומיים באצטדיון בכאל שבנוף הגליל.

הקבוצה של אדהם האדיה רחוקה ניצחון אחד מהיסטוריה נוספת ואף רצופה, לאחר שבעונה שעברה הגיעה החבורה מהמגזר עד לחצי הגמר לראשונה בתולדות המועדון. הביתיים יודעים שהמשימה לא קלה כלל וגם העונה המורכבת וההימצאות במקום האחרון לא בדיוק מסייעים, אך מפעל הגביע מחכה בדיוק להפתעות מן הסוג הזה.

מוליכת ליגת העל יכולה להיקרא גם בשם נוסף בהקשר של ההתמודדות הזו – מחזיקת התואר. הקבוצה מבירת הנגב הניפה את הגביע בעונה שעברה על חשבונה של בית”ר ירושלים, וכעת לצד הריצה לאליפות היא רוצה להשלים הצהרת כוונת מובהקת ואמירה ברורה שהיא הולכת על כל התארים. רן קוז’וק ושחקניו יודעים שכל תוצאה אחרת מלבד הכרטיס למעמד ארבע האחרונות, תחשב ככישלון.

ריינה וב”ש נפגשו בסך הכל 10 פעמים, בעוד האדומים עם מאזן טוב יותר של שישה ניצחונות אל מול שני הפסדים. עוד שני משחקים נגמרו ללא הכרעה. כזכור, האורחים מגיעים להתמודדות לאחר שבשלב שמינית הגמר עברו את הפועל ירושלים בזכות 1:2 מאוחר, בעוד המארחים הדיחו את הפועל פתח תקווה בתוצאה דומה.

מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה של באר שבע במשחק, סטיבנוניץ מציל שער בטוח לאחר בעיטה של לוקאס ונטורה מפחות מחמישה מטרים
  • '44
  • חילוף
  • אור בלוריאן החליף את ג’יבריל דיופ שלא הצליח להמשיך את המשחק
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • שי אליאס הואר המוצהב הראשון של באר שבע לאחר עבירה נוספת של הקשר
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • צהוב נוסף לבני ריינה, עבדאללה ג’אבר נכנס לפנקס אחרי עבירה קשה על שי אליאס
אדהאם האדיה, מסוגל להפתיע? (חג'אג' רחאל)אדהאם האדיה, מסוגל להפתיע? (חג'אג' רחאל)
רן קוז'וק, לא מרוצה בכלל (חג'אג' רחאל)רן קוז'וק, לא מרוצה בכלל (חג'אג' רחאל)
  • '35
  • אחר
  • משחק חלש מאוד מצד חניכיו של רן קוז'וק, מחזיקת הגביע לא מצליחה להגיע כלל למצבים מסוכנים. מנגד גם בני ריינה לא מסכנת את השער של אליאסי
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • שוער המארחת נכנס גם הוא לפנקס לאחר בזבוז זמן
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • בלמה של ריינה הוא הראשון שנכנס לפנקס של גל לייבוביץ' לאחר עבירה במרכז המגרש
דן ביטון לאחר ההחמצה (חג'אג' רחאל)דן ביטון לאחר ההחמצה (חג'אג' רחאל)
גיא מזרחי עם הכדור הארוך (חג'אג' רחאל)גיא מזרחי עם הכדור הארוך (חג'אג' רחאל)
  • '11
  • החמצה
  • דן ביטון קיבל כדור ארוך מגיא מזרחי ובנגיעה ניסה להקפיץ מעל השוער, שלמזלו הכדור עלה מעל המשקוף
זלאטנוביץ' מול גליקניך (חג'אג' רחאל)זלאטנוביץ' מול גליקניך (חג'אג' רחאל)
  • '9
  • החמצה
  • הלדר לופז עם ההזדמנות הראשונה של באר שבע, אבל ליאור גליקניך במקום.
אליאס פרץ ואמנואל בנדה במאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)אליאס פרץ ואמנואל בנדה במאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)
  • '4
  • החמצה
  • התקפה ראשונה ובעיטה ראשונה במשחק הייתה דווקא של המארחת, בעיטה של מוחמד שכר לא הקשתה על אליאסי שקלט בקלות.
גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ' שרק לפתיחת המשחק!
בני ריינה, רוצה להפתיע את המחזיקה (חג'אג' רחאל)בני ריינה, רוצה להפתיע את המחזיקה (חג'אג' רחאל)
הפועל באר שבע, רוצה לעלות לחצי הגמר (חג'אג' רחאל)הפועל באר שבע, רוצה לעלות לחצי הגמר (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד