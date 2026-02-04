ללא דני אבדיה: הפסד שישי ברציפות לפורטלנד

פורטלנד ספגה הבוקר (רביעי) הפסד שישי ברציפות ב-NBA, כשנכנעה 130:125 לפיניקס ללא דני אבדיה הפצוע. הישראלי שנבחר לאולסטאר נח עקב הכאבים מהם הוא סובל בגב, ובהיעדרו חבריו התקשו מול הסאנס וירדו למאזן 28:23 בליגה.

הבלייזרס דווקא פתחו את המשחק בצורה מעודדת והציגו רבע ראשון התקפי ואנרגטי, שבסיומו הובילו ביתרון דו ספרתי. גם בירידה להפסקה פורטלנד עוד הייתה בתמונה, אך המחצית השנייה נפתחה בצורה רעה במיוחד, עם רבע שלישי חלש שבו פיניקס השתלטה על הקצב והפכה את המשחק. התעוררות מאוחרת ברבע האחרון צימקה את הפער, אך לא הספיקה כדי להפוך את התוצאה.

פתיחה חזקה, דעיכה בהמשך

מי שבלט במיוחד בפתיחה היה דונובן קלינגן, שקלע שלוש שלשות כבר בשלוש הדקות הראשונות והוסיף גם נוכחות הגנתית עם חסימות. הסנטר סיים עם דאבל דאבל של 14 נקודות ו-15 ריבאונדים, אך מרבית תרומתו הגיעה בשלבים המוקדמים. ג’רמי גרנט הוביל את קלעי פורטלנד עם 23 נקודות, וטומאני קמארה היה שותף לפתיחה החזקה, כששלושתם הגיעו לדו ספרתי כבר ברבע הראשון.

מהצד השני, פיניקס ניצחה את קרב השלשות בסופו של דבר. הסאנס קלעו 20 שלשות מ-41 ניסיונות, בהובלת קולין גילספי שהתפוצץ עם 30 נקודות ו-8 שלשות מ-14 ניסיונות, וגרייסון אלן שתרם 6 מ-11 מחוץ לקשת. פורטלנד הסתפקה ב-18 שלשות מ-52 זריקות, כשגרנט, קמארה וקלינגן קלעו 3 כל אחד.

המשחק עצמו הפך לצמוד ואגרסיבי החל מאמצע הרבע השלישי, אז פיניקס מחקה פיגור משמעותי ועלתה ליתרון קטן, שממנו כבר לא ירדה. בהיעדרו של אבדיה, ניכר היה עד כמה חסרה לפורטלנד הנוכחות שלו בשני צדי המגרש, גם בלי קשר לסטטיסטיקה. התחושה סביב הקבוצה היא שהרצף השלילי והפציעה בגב של הישראלי אינם מקריים.

גם ויט קרייצ’יק, הרכש החדש, התקשה להשאיר חותם. הוא החטיא את שתי הזריקות הראשונות שלו וסיים עם 5 נקודות ב-2 מ-7 מהשדה, לצד אסיסט ושתי חטיפות ב-14 דקות. פורטלנד שוב יצאה מהמשחק עם מחמאות על פתיחה טובה, אבל גם עם אותה בעיה חוזרת, קושי לשמור על יציבות לאורך 48 דקות.