 מזרח 
76%5391-575249דטרויט פיסטונס
66%5413-583250בוסטון סלטיקס
64%5489-576050ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5843-590751פילדלפיה 76'
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
51%5463-541947אורלנדו מג'יק
50%6211-610952שיקגו בולס
48%6163-610552אטלנטה הוקס
46%5908-605152שארלוט הורנטס
45%6283-628553מיאמי היט
42%5523-532848מילווקי באקס
29%5626-529849ברוקלין נטס
27%6113-569051אינדיאנה פייסרס
27%5827-537848וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5511-604151אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
65%5988-617952דנבר נאגטס
62%5547-572550פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
56%5913-606852גולדן סטייט ווריורס
54%5789-570550לוס אנג'לס לייקרס
48%5329-534848לוס אנג'לס קליפרס
43%6041-591151פורטלנד בלייזרס
42%5732-567950דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
31%6471-608951יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

ללא דני אבדיה: הפסד שישי ברציפות לפורטלנד

בלי הישראלי שנח עקב הפציעה, הבלייזרס נכנעו 130:125 לסאנס וירדו למאזן 28:13. 23 נק' לגרנט, 19 לשארפ, 15 להולידיי ו-13 לקמארה. 30 לגילספי מנגד

ג'רמי גרנט (רויטרס)
ג'רמי גרנט (רויטרס)

פורטלנד ספגה הבוקר (רביעי) הפסד שישי ברציפות ב-NBA, כשנכנעה 130:125 לפיניקס ללא דני אבדיה הפצוע. הישראלי שנבחר לאולסטאר נח עקב הכאבים מהם הוא סובל בגב, ובהיעדרו חבריו התקשו מול הסאנס וירדו למאזן 28:23 בליגה.

הבלייזרס דווקא פתחו את המשחק בצורה מעודדת והציגו רבע ראשון התקפי ואנרגטי, שבסיומו הובילו ביתרון דו ספרתי. גם בירידה להפסקה פורטלנד עוד הייתה בתמונה, אך המחצית השנייה נפתחה בצורה רעה במיוחד, עם רבע שלישי חלש שבו פיניקס השתלטה על הקצב והפכה את המשחק. התעוררות מאוחרת ברבע האחרון צימקה את הפער, אך לא הספיקה כדי להפוך את התוצאה.

פתיחה חזקה, דעיכה בהמשך

מי שבלט במיוחד בפתיחה היה דונובן קלינגן, שקלע שלוש שלשות כבר בשלוש הדקות הראשונות והוסיף גם נוכחות הגנתית עם חסימות. הסנטר סיים עם דאבל דאבל של 14 נקודות ו-15 ריבאונדים, אך מרבית תרומתו הגיעה בשלבים המוקדמים. ג’רמי גרנט הוביל את קלעי פורטלנד עם 23 נקודות, וטומאני קמארה היה שותף לפתיחה החזקה, כששלושתם הגיעו לדו ספרתי כבר ברבע הראשון.

מהצד השני, פיניקס ניצחה את קרב השלשות בסופו של דבר. הסאנס קלעו 20 שלשות מ-41 ניסיונות, בהובלת קולין גילספי שהתפוצץ עם 30 נקודות ו-8 שלשות מ-14 ניסיונות, וגרייסון אלן שתרם 6 מ-11 מחוץ לקשת. פורטלנד הסתפקה ב-18 שלשות מ-52 זריקות, כשגרנט, קמארה וקלינגן קלעו 3 כל אחד.

בלייק ווסלי שומר (רויטרס)בלייק ווסלי שומר (רויטרס)

המשחק עצמו הפך לצמוד ואגרסיבי החל מאמצע הרבע השלישי, אז פיניקס מחקה פיגור משמעותי ועלתה ליתרון קטן, שממנו כבר לא ירדה. בהיעדרו של אבדיה, ניכר היה עד כמה חסרה לפורטלנד הנוכחות שלו בשני צדי המגרש, גם בלי קשר לסטטיסטיקה. התחושה סביב הקבוצה היא שהרצף השלילי והפציעה בגב של הישראלי אינם מקריים.

גם ויט קרייצ’יק, הרכש החדש, התקשה להשאיר חותם. הוא החטיא את שתי הזריקות הראשונות שלו וסיים עם 5 נקודות ב-2 מ-7 מהשדה, לצד אסיסט ושתי חטיפות ב-14 דקות. פורטלנד שוב יצאה מהמשחק עם מחמאות על פתיחה טובה, אבל גם עם אותה בעיה חוזרת, קושי לשמור על יציבות לאורך 48 דקות.

