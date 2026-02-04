גיא בן זיו
04/02/2026 19:00
ויקטור סטינה משחרר מסירה בין דור מיכה לרועי אלימלך (אורן בן חקון)
מכבי חיפה כבר הבטיחה את השתתפותה במעמד ארבע האחרונות של גביע המדינה כאשר הערב (רביעי) רבע הגמר של המפעל ממשיך, ובשעה זו בית”ר ירושלים מצמרת ליגת העל מארחת באצטדיון טדי את בני יהודה מהליגה הלאומית.
החבורה של ברק יצחקי שבשמינית הדיחה את עירוני קריית שמונה, לא מגיעה במומנטום חיובי להתמודדות מול האורחת, לאור שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה מול הפועל חיפה ומול מ.ס אשדוד. איבוד הנקודות עלה לירושלמים במקום הראשון ואולי דווקא בגביע זו ההזדמנות הטובה ביותר עבורם לצאת לדרך חדשה במידה שיעפילו.
בצד השני, היריבה בכתום שבסיבוב שעבר גברה על מכבי הרצליה בפנדלים, מחזיקה בהיסטוריה עשירה במפעל הגביע ומחפשת את ההפתעה הגדולה בבירה. בשישי האחרון אלי לוי וחניכיו השיגו 0:1 על הפועל חדרה, אך באופן כללי יציבות היא לא ההגדרה הכי מתאימה לעונה הזו של המועדון משכונת התקווה שעומד במקום העשירי בלאומית.
עונת 2020/21 הייתה הפעם האחרונה בה שני הצדדים נפגשו, אז בליגת העל זה נגמר ב-2:2 דרמטי כאשר בית”ר חזרה מפיגור כפול בתוספת הזמן. הצהובים-שחורים הגיעו עד לגמר בעונה שעברה, שם הפסידו להפועל באר שבע, והפעם מכוונים לסיים גם עם הדבר האמיתי ולא רק התואר פיינליסטית. הכתומים להם ארבע זכיות בגביע המדינה, שואפים להחזיר עטרה ליושנה. איך המפגש ייגמר?
מחצית ראשונה
'33
- מתן לוי עצר מתפרצת של קאלו והפך למוצהב השני של הכתומים
'28
- מאור קנדיל ספג כרטיס צהוב ראשון למשחק אחרי עבירה על דור חוגי
'23
- הלחץ של המארחת גובר כשבית"ר הגיעה לשני מצבים נוספים אחרי שאריאל מנדי הכניס כדור לרחבה שמצא את חברו מהאגף המקביל, רועי אלימלך שניסה לכבוש אבל מתן לוי הציל מקו השער. הריבאונד נחת על רגלו של ג'ונבוסקו קאלו שבנגיעה שלח את הכדור מעל השער של אור יצחק
'18
- שועה המשיך להיות השחקן היצירתי ביותר אצל המארחת, כשהפעם השאיר את דור חוגי פנוי על סף הרחבה, אבל החלוץ שלח את הבעיטה שלו למעלה
'11
- שער! בני יהודה עלתה ליתרון: התקפה מתפרצת לעילא ולעילא של הזהובים, שניצלו מסירה לא טובה של גיל כהן כדי להוציא מסירת רוחב ממאור קנדיל אל אדר רטנר. הרכש החדש ניסה להכניע את מיגל סילבה אבל נהדף, אלא ששגיא דרור היה במקום הנכון ובזמן הנכון כדי לגלגל את הריבאונד אל הרשת. 0:1 כתום
'8
- ניסיון ראשון גם לבני יהודה. תרגיל בבעיטה חופשית של האורחת הצליח ליצור ערבובייה ברחבה הירושלמית, שהובילה להרחקה עד לארד בר, שמתוך הרחבה בעט לא מדויק החוצה
'5
- הזדמנות ראשונה לבית"ר ירושלים. קרן של ירדן שועה הורחקה בחזרה אליו, והקפטן הצליח לבצע הטעיה ולמסור רוחב אל דור מיכה, שניסה לכבוש בנגיעה אבל שלח את הכדור אל הרשת הצידית
'1
- השופט גל לוי הוציא את ההתמודדות השנייה מתוך ארבע במשחקי רבע הגמר. מי תצטרף למכבי חיפה שכבר הבטיחה את מקומה אתמול? בית"ר ירושלים שרוצה להתנער מתקופה פחות טובה, או שבני יהודה תספק סנסציה גדולה?