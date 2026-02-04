יום רביעי, 04.02.2026 שעה 09:38
"לגביע חוקים משלו, באים לעלות לחצי הגמר"

חלאילי לקראת ב"ש ב-20:00: "באים בשיא הביטחון לתת הכל", האדיה העביר מסר לשחקני ריינה שהכל אפשרי: "יש לנו אמונה שלמה". סטבנוביץ' ישחק לצד חבשי

איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)
איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)

אחרי שנחלו הפסד 2:0 בליגה בסוף השבוע שעבר, בבני ריינה ששקועה עמוק בתחתית ליגת העל משוכנעים שהערב (רביעי, 20:00) באצטדיון הביתי בנוף הגליל ניתן יהיה לעשות את ההפתעה בגביע ולנצח את אותה הפועל באר שבע ולהעפיל לחצי גמר.

המאמן אדהם האדיה לאורך כל אספת השחקנים אתמול העביר מסר שבגביע הכל אפשרי, ולא צריך לחשוש מב"ש ואפשר לנצח אותה. להוציא את מור ברמי המורחק אותו יחליף במרכז ההגנה מילאדין סטבנוביץ' שישחק לצידו של עאיד חבשי, האדיה לא מתכנן שינויים גדולים בהרכב כאשר בחלק הקדמי ניתן יהיה לראות את איאד חלאילי, מוחמד שכר ו-ויטלי דמשקאן.

האדיה: “יש לנו אמונה שלמה, למדנו את ב”ש ונבוא מוכנים”

האדיה אמר לקראת ההתמודדות: “יש לנו אמונה שלמה שאנחנו מסוגלים לעבור שלב. למרות שאנחנו משחקים מול ב"ש שהיא אחת הקבוצות החזקות בליגה, הוכחנו במחזור האחרון שעם עשרה שחקנים ידענו לעמוד היטב מולה. זה לא היה אינדיקציה. למדנו את ב"ש ונבוא מוכנים. מדובר בקבוצה מאוד איכותית ונצטרך לבוא מוכנים”.

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

איאד חלאילי הוסיף על מאמנו: “למשחקי הגביע יש את החוקים שלהם. הצוות המקצועי הכין אותנו מצוין למשחק הגביע. למדנו אותם ואני מקווה שניתן משחק טוב. אנחנו באים בשיא הביטחון לתת הכל ולעלות לחצי הגמר”.

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, מילאדין סטבנוביץ', עאיד חבשי, עבדאאלה ג'אבר, עמנואל בנדה, קוואבנה אווסו, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר, איאד חלאילי ו-ויטלי דמשקאן.

