הזוי: למה גארסיה נתן קרן במתנה לאלבסטה?

רגע חריג וסוריאליסטי נרשם אתמול (שלישי) בניצחון ברצלונה 1:2 על אלבסטה ברבע גמר גביע המלך. אחרי פעולה הגנתית טובה של רונאלד אראוחו, שסגר את אנטוניו פוארטס ומנע ממנו אחד על אחד מול ז’ואן גארסיה, השוער השתלט על הכדור והבלם האורוגוואי יצא מתחומי המגרש במהלך המהלך.

שוער בארסה רצה לברך את חברו על הפעולה ההגנתית, אבל כנראה שכח שזה היה באמצע המשחק. גארסיה החזיק את הכדור בידו בזמן שניגש לאראוחו, אבל מכיוון שהבלם היה מאחורי הקו, זה הוביל לקרן שקיבלה אלבסטה במתנה מהשוער.

האירוע התרחש דקות ספורות לאחר שברצלונה עלתה ליתרון משער של לאמין ימאל, ובמחצית השנייה אראוחו הכפיל אותו בנגיחה. כך הבלם סגר משחק מצוין ברגע שסימל את החזרה שלו אחרי שעבר תקופה קשה עם משבר מנטלי שהוביל אותו גם לישראל כשלקח פסק זמן מהכדורגל.

ז'ואן גארסיה ניגש לאראוחו (IMAGO)

גארסיה: אראוחו עובד קשה ומגיע לו

גארסיה מצידו סיפק משחק סולידי נוסף בין הקורות. למרות שספג, השוער שידר ביטחון והשרה רוגע על חוליית ההגנה. “במשחקים האחרונים היינו פחות יעילים, אבל הגענו למצבים. צריך להמשיך לעבוד בכיוון הזה”, אמר בסיום. על מעמדו כשוער הראשון הוסיף: “אני מאוד שמח לשחק. כל פעם שהמאמן יחליט, אני רוצה להוכיח שמגיע לי ולהחזיר לו על האמון”.

גארסיה גם החמיא לאראוחו, שחזר להרכב והציג משחק טוב: “אנחנו מאוד שמחים בשבילו. רצינו שיחזור לשחק בהרכב ויקבל דקות טובות, והוא החזיר עם יכולת טובה. הוא עובד קשה ומגיע לו”.