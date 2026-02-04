יום רביעי, 04.02.2026 שעה 11:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

הזוי: למה גארסיה נתן קרן במתנה לאלבסטה?

רגע כזה עוד לא ראיתם: שוער בארסה רצה לברך את אראוחו על פעולה הגנתית טובה, אבל עשה טעות ביזארית. בסיום שיבח את הבלם שהבקיע: "שמחים בשבילו"

|
ז'ואן גארסיה מברך את רונאלד אראוחו מעבר לקו (IMAGO)
ז'ואן גארסיה מברך את רונאלד אראוחו מעבר לקו (IMAGO)

רגע חריג וסוריאליסטי נרשם אתמול (שלישי) בניצחון ברצלונה 1:2 על אלבסטה ברבע גמר גביע המלך. אחרי פעולה הגנתית טובה של רונאלד אראוחו, שסגר את אנטוניו פוארטס ומנע ממנו אחד על אחד מול ז’ואן גארסיה, השוער השתלט על הכדור והבלם האורוגוואי יצא מתחומי המגרש במהלך המהלך.

שוער בארסה רצה לברך את חברו על הפעולה ההגנתית, אבל כנראה שכח שזה היה באמצע המשחק. גארסיה החזיק את הכדור בידו בזמן שניגש לאראוחו, אבל מכיוון שהבלם היה מאחורי הקו, זה הוביל לקרן שקיבלה אלבסטה במתנה מהשוער.

האירוע התרחש דקות ספורות לאחר שברצלונה עלתה ליתרון משער של לאמין ימאל, ובמחצית השנייה אראוחו הכפיל אותו בנגיחה. כך הבלם סגר משחק מצוין ברגע שסימל את החזרה שלו אחרי שעבר תקופה קשה עם משבר מנטלי שהוביל אותו גם לישראל כשלקח פסק זמן מהכדורגל.

זז'ואן גארסיה ניגש לאראוחו (IMAGO)

גארסיה: אראוחו עובד קשה ומגיע לו

גארסיה מצידו סיפק משחק סולידי נוסף בין הקורות. למרות שספג, השוער שידר ביטחון והשרה רוגע על חוליית ההגנה. “במשחקים האחרונים היינו פחות יעילים, אבל הגענו למצבים. צריך להמשיך לעבוד בכיוון הזה”, אמר בסיום. על מעמדו כשוער הראשון הוסיף: “אני מאוד שמח לשחק. כל פעם שהמאמן יחליט, אני רוצה להוכיח שמגיע לי ולהחזיר לו על האמון”.

גארסיה גם החמיא לאראוחו, שחזר להרכב והציג משחק טוב: “אנחנו מאוד שמחים בשבילו. רצינו שיחזור לשחק בהרכב ויקבל דקות טובות, והוא החזיר עם יכולת טובה. הוא עובד קשה ומגיע לו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
