ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

אראוחו על החגיגה: האנזי הוא כמו אבא בשבילנו

הבלם שעבר משבר מנטלי וכבש ב-1:2 על אלבסטה בגביע, דיבר על החיבוק עם המאמן: "מרגישים אליו חיבה עצומה". לאמין ימאל ברצף השערים הטוב בקריירה שלו

|
רונאלד אראוחו (IMAGO)
רונאלד אראוחו (IMAGO)

ברצלונה העפילה אמש (שלישי) לחצי גמר גביע המלך לאחר ניצחון 1:2 על אלבסטה במשחק שהזכיר לכולם למה משחקי גביע הם סיפור אחר לגמרי. הקטלונים עלו ליתרון, הכפילו אותו, הסתבכו בדקות הסיום, אבל יצאו עם הכרטיס לשלב הבא.

אחד הסיפורים המרכזיים של המשחק היה רונאלד אראוחו. הבלם האורוגוואי חזר להרכב, הציג יכולת נהדרת, כבש שער חשוב ובעיקר סיפק רגע מרגש כשמיד לאחר הנגיחה לרשת, רץ לחבק את האנזי פליק.

אראוחו אמר על כך בסיום: “האנזי הוא כמו אבא בשבילנו, כולם מרגישים אליו חיבה עצומה. הוא יודע לנהל את הסיטואציה של כל שחקן. נתתי לו חיבוק כי איתי הוא התנהג בצורה יוצאת מן הכלל.

אראוחו אחרי השער (IMAGO)אראוחו אחרי השער (IMAGO)

אראוחו הוסיף על השער שכבש: "זה מאוד חשוב לביטחון, כדי להמשיך להתפתח. הצלחתי לעזור לקבוצה גם בהתקפה וזה משמעותי, במיוחד כי יש לנו נוגחים מצוינים". בהמשך התייחס הבלם גם למשחק עצמו ולאופי שהציגה הקבוצה: “משחקי גביע הם קצת כאלה, הם לא מוכרעים עד הסוף.

פליק עצמו אמר בסיום: "אלה משחקים שצריך לנצח. שלושה משחקים בפחות משבוע והקבוצה תמיד שם”. על אראוחו הוסיף: “צריך להתקדם איתו צעד צעד, הביטחון יחזור”.

הרקע לרגע המרגש עם פליק

החיבוק עם פליק קיבל משמעות עמוקה במיוחד על רקע התקופה הקשה שעבר אראוחו. ב-25 בנובמבר, מול צ’לסי בסטמפורד ברידג’, הורחק הבלם עוד לפני הירידה להפסקה, השאיר את ברצלונה בעשרה שחקנים והיא הובסה 3:0. אותו משחק סימן נקודת שבר עבור האורוגוואי, שנקלע למצב של חרדה ומתח מנטלי, נאלץ לעצור ולנתק מגע לכמעט חודשיים, והוא הגיע לישראל כדי להתגבר על המשבר.

צפו ברונאלד אראוחו בנתב"ג

דווקא ברבע גמר גביע המלך, במשחק נוקאאוט על מגרש קשה, חזר אראוחו להרכב כקפטן, לצידו של אריק גארסיה, והפך שוב לחלק בלתי נפרד מהקבוצה. בדקה ה-56 הוא מצא גם את הרשת: קרן מדויקת של מרקוס רשפורד, נגיחה מושלמת ושערו השלישי העונה, אחרי אלו מול אוביידו וג’ירונה. שער בליגה, שער בגביע ובעיקר שער של אמון.

עוד לפני השער של אראוחו, ברצלונה עלתה ליתרון בזכות לאמין ימאל. פרנקי דה יונג חטף כדור ושלח מסירה מדויקת, ומספר 10 סיים עם בעיטה נהדרת בנגיעה. זה היה שערו ה-14 העונה, השני בגביע ובעיקר הרביעי ברציפות אחרי אוביידו, קופנהאגן ואלצ’ה - הרצף הטוב ביותר שלו מאז עלה לבוגרים. לאמין ימאל כבר מעורב ב-27 שערים ב-29 משחקים העונה (14 שערים ו-13 בישולים).

