"קלארק עובד יותר מכולם, שחקן נדיר, יגיע רחוק"

"היה משחק מאוד קשה עם איך שהוא התפתח בסוף. איכשהו ניצחנו את זה", אמרו במכבי תל אביב אתמול (שלישי) לאחר הניצחון 93:95 על פרטיזן בלגרד במסגרת המחזור ה-26 של היורוליג, בסיומו עודד קטש וחניכיו עלו למאזן של 11 ניצחונות אל מול 15 הפסדים. למרות התוצאה הטובה, לא הכל הלך חלק עבור הצהובים שאיבדו את טי ג'יי ליף לפציעה בכתף. הפורוורד שירד מהפרקט כשנותרו קצת יותר מ-4 דקות לסיום המשחק ייבדק היום כפי שהודיעו במועדון וחומרת הפציעה שלו תתברר.

בסביבת ציינו את הדרך שבה פרטיזן שיחקה אתמול בהיכל מנורה מבטחים, עם גאווה וריכוז, הזריקות נכנסו לחניכיו של חואן פניירויה שהצליחו לחזור מפיגור דו ספרתי והפכו את התוצאה כאשר הם הובילו גם בשלוש נקודות כשעל שעון המשחק נותרה פחות מדקה, רק שאז הגיע ג'ימי, "ג'ימי קלארק היה ענק עם שני סלי קלאץ'", התמוגגו במועדון.

הגארד שהיה במשחק נהדר כשהוא מציג את הרפרטואר המלא שלו בשני צידי המגרש לקח שאת האחריות גם בדקות הסיום, כאשר ארבע הנקודות האחרונות מתוך ה-21 שהיו לו אתמול היו שלו וביניהן סל עם הבאזר שהיה שווה ניצחון 11 במספר העונה עבור קבוצתו, ניצחון ששמר את מכבי תל אביב מושלמת במשחקי הבית שלה מאז שהמשחקים חזרו ארצה.

קטש:״אני לא לוקח קרדיט על המהלך האחרון״

"לונדברג היה נהדר", הוסיפו במועדון. חברו של קלארק לקו האחורי סיים את המשחק עם 21 נקודות, 4 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. בסביבת הקבוצה דיברו על שתי הדקות האחרונות כמה שהיה שונה, ואם במשחקים קודמים הצהובים הפסידו את המשחק בשתי הדקות האחרונות "הפעם הם היו שם בענק", בתוך כך הצהובים התייחסו גם למחצית הראשונה בה ספגו 50 נקודות: "אנחנו צריכים להבין מה קרה שחטפנו בהגנה בבית, וזו לא פעם ראשונה ולא שנייה, אבל בסוף אנחנו אוספים את הניצחון הזה ומוקירים אותו".

הניצחון מבחינתם של קטש וחניכיו היה חשוב במיוחד "גם בגלל הבית וגם בשביל המשך הדרך יופי של משחק של כולם", כפי שסיכמו במועדון. הדרך בה הסתיים המשחק לימדה אגב יותר מהכל על מצב בריאות חדר ההלבשה לאור כמות האהבה שג'ימי קלארק זכה לה כמו גם מילות השבח, וזו גם לא הפעם הראשונה, כזכור לאחר הניצחון של מכבי תל אביב על דובאי בקוקה קולה ארנה בסיבוב הראשון היה זה אושיי בריסט שניצח במשחק לאחר אסיסט ענק של גבריאל "איפה" לונדברג וכאמור גם בריסט זכה להמון אהבה מחבריו.

ג'ימי קלארק מתחת לסל (רועי כפיר)

בהמשך השבוע הצהובים ייצאו לסרביה, שם יפגשו את הכוכב האדום בלגרד ביום שישי הקרוב במשחק שיסגור שבוע משחקים כפול נוסף עבור מכבי תל אביב בתחרות הבכירה של אירופה.

סורקין: “אין לי מילים”

רומן סורקין נשאל על המשחק כאשר קבוצתו גם עלתה למאזן של 5:0 בבית מאז שהמשחקים חזרו ארצה: "כן, כמו שאמרת, וואו, אין לי מילים. ג'ימי, ג'ימי קלארק. שחקן אדיר, רגעים כאלו זה בשביל שחקנים אדירים. ובאמת, אין לי מילים חוץ מלהגיד הוא ענק".

ג'ימי קלארק (רועי כפיר)

אני חייב להחזיר אותך רגע לסדרת הגמר מול הפועל ירושלים. זו שנה ראשונה שלו באירופה, הוא די בוסרי, מן הסתם הוא קצת התקשה בסדרה ומאותו שחקן לשחקן שהיום ארבע הנקודות האחרונות שלו… ובקור רוח.

"הוא עובד על המשחק שלו כל יום, כל יום הוא באולם, והוא עובד שעות נוספות יותר מכולם. רואים את התוצאות, והוא, כמו שאמרת, הוא צעיר. אז היה לו בהתחלה קצת תקופות פחות טובות, יותר טובות. הוא שחקן נדיר באמת, אני חושב שזה רק ההתחלה והוא לדעתי יכול להגיע למקומות הכי גבוהים שיש. אני כל כך שמח בשבילו, הוא גם בן אדם מדהים וחבר לקבוצה מדהים, אז זה עוד יותר. אתה שמח לראות מישהו שהוא כל כך חבר טוב שלך ושל כולם מצליח, וכולם פה שמחים בשבילו. ראית איך כולם שמחו וקפצו? זה כיף שזה הוא".