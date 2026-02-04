יום רביעי, 04.02.2026 שעה 07:41
 מזרח 
76%5391-575249דטרויט פיסטונס
66%5413-583250בוסטון סלטיקס
64%5489-576050ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5843-590751פילדלפיה 76'
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
51%5463-541947אורלנדו מג'יק
50%6211-610952שיקגו בולס
48%6163-610552אטלנטה הוקס
46%5908-605152שארלוט הורנטס
45%6283-628553מיאמי היט
42%5523-532848מילווקי באקס
29%5626-529849ברוקלין נטס
27%6113-569051אינדיאנה פייסרס
27%5827-537848וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5511-604151אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
65%5988-617952דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
56%5913-606852גולדן סטייט ווריורס
54%5789-570550לוס אנג'לס לייקרס
48%5329-534848לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
42%5732-567950דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
31%6471-608951יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

7 נקודות לוולף ו-3 לשרף בהפסד ברוקלין ללייקרס

האמריקאי-יהודי הוסיף 4 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-125:109 של הנטס, שרף תרם עוד ריבאונד ושני אסיסטים. 25 נקודות ללברון ו-24 ללוקה דונצ'יץ' מנגד

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

הברקליס סנטר סיפק הלילה תפאורה נוצצת, אבל עבור דני וולף ובן שרף זה היה ערב מורכב מול אחת הקבוצות הלוהטות בליגה. הלייקרס הגיעו לברוקלין בסערה, והמשחק הוכרע כבר בדקות הראשונות, אך בתוך ההצגה הצהובה סגולה היו גם רגעים אישיים שראויים להתעכב עליהם, בעיקר מצד וולף ושרף שקיבלו דקות משמעותיות בהפסד 125:109, בו לברון ג'יימס קלע 25 נקודות והוסיף 7 אסיסטים ולוקה דונצ'יץ' סיים עם 24 נקודות.

בן שרף חזר לפרקט הביתי אחרי היעדרות ארוכה יחסית ונראה שעדיין מחפש את הקצב. הוא שיחק 17 דקות, ניסה ליזום בהתקפה והראה נכונות לקחת זריקות, אך התקשה לייצר רצף. לצד 3 נקודות, הוא תרם ריבאונד ושני אסיסטים, וגם אם המספרים צנועים, עצם החזרה לרוטציה והאמון בדקות הם סימן חשוב עבורו בשלב הזה של העונה.

דני וולף, מנגד, הציג משחק מעט שלם יותר. הוא סיים עם 7 נקודות, 4 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, והיה פעיל גם בצד ההגנתי עם חטיפה אחת. וולף חיפש את הזריקה מבחוץ, לא תמיד מצא את היד, אבל כן הצליח להשפיע דרך תנועה בלי כדור, ניהול משחק רגעי והשתלבות טובה יותר בקצב של הקבוצה, בעיקר בדקות שבהן המשחק כבר גלש לגארבג’ טיים.

דונצדונצ'יץ' (רויטרס)

ערב קשה לנטס

צריך לומר ביושר, זה לא היה ערב פשוט לשפוט בו יכולת אישית. הלייקרס פתחו את המשחק בטירוף מוחלט, קלעו כמעט מכל מצב וברחו ליתרון עצום כבר ברבע הראשון. במצב כזה, לשחקנים צעירים או כאלה שנאבקים על מקומם קשה להשאיר חותם אמיתי, בטח מול יריבה שנראית מרוכזת ומנוסה בהרבה.

ועדיין, עבור וולף ושרף, המשחק הזה הוא עוד תחנה בתהליך. שניהם קיבלו דקות, נגעו בכדור ולא נעלמו, גם כשהקבוצה סביבם התקשתה להתמודד עם העוצמה של היריבה. אלה בדיוק הערבים שבהם צוות האימון בוחן גישה, שפת גוף ויכולת להישאר בתוך המשחק גם כשהתוצאה כבר ידועה.

העונה עוד ארוכה, והנטס ממשיכים לחפש יציבות, אבל עבור וולף ושרף, כל הופעה כזו היא הזדמנות לצבור ניסיון, ביטחון ודקות. לא דרך המספרים הגדולים, אלא דרך ההתמודדות עצמה, והיכולת להמשיך לעבוד גם בערבים שבהם הפערים על הפרקט בולטים במיוחד.

