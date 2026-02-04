יום רביעי, 04.02.2026 שעה 09:38
"לא חוקי": כעס בסרביה על סל הניצחון של מכבי

בתקשורת הסרבית טוענים שקלארק ביצע צעדים ושהסל של הצהובים מול פרטיזן לא היה צריך להיחשב: "זה היה משנה את הסיפור, פרטיזן נותרה עם תחושת החמצה"

טירוף במכבי בסיום (רועי כפיר)
טירוף במכבי בסיום (רועי כפיר)

הניצחון הדרמטי של מכבי תל אביב על פרטיזן בלגרד לא ירד מסדר היום בסרביה, שם התקשורת הגיבה בזעם גדול והפכה את סל הניצחון של ג'ימי קלארק לנושא המרכזי של היממה האחרונה. בעוד בתל אביב חגגו 93:95 יקר ביורוליג, בבלגרד התחושה הפוכה לחלוטין, עם טענות קשות לשיפוט שגוי שהכריע משחק צמוד במיוחד.

בסרביה תיארו את הסיום כ”מכה כואבת”, והדגישו שפרטיזן הייתה במרחק נגיעה מניצחון חוץ יוקרתי. כלי התקשורת המקומיים כתבו שקלארק הפך לגיבור הערב של הצהובים, אבל מיד הוסיפו שהמהלך האחרון שלו מעורר סימני שאלה חמורים. “הקהל המקומי התפוצץ, ופרטיזן נשארה עם תחושת החמצה אדירה”, נכתב, “זה הפסד שילווה את האוהדים עוד זמן רב”.

עיקר הוויכוח נסוב סביב עצם חוקיות סל הניצחון. לפי הטענות שעלו, קלארק עצר את הכדרור, קפץ, ואז הזיז את שתי רגליו בזמן שיצר לעצמו מרחב מול איסאק בונגה. בסרביה טענו שמדובר במהלך שאינו חוקי, משום שלא ניתן להשתמש בשתי רגליים כרגל ציר. לטענתם, מהרגע שהשמאלית נבחרה כרגל הציר, הימנית הייתה אמורה להישאר נטועה על הפרקט, דבר שלכאורה לא קרה.

קטש:״אני לא לוקח קרדיט על המהלך האחרון״

“זה היה משנה לחלוטין את הסיפור”

בפרשנויות אף נכתב כי אם השופטים היו שורקים לצעדים, פרטיזן הייתה מקבלת את הכדור כשנותרו כשנייה וחצי לסיום, במצב של שוויון. “זה היה משנה לחלוטין את הסיפור”, הדגישו, “במקום סל ניצחון, היינו מדברים על הזדמנות אחרונה שלנו להכריע”. אלא שבפועל, הסל אושר, המשחק הסתיים, והזעם הופנה כלפי צוות השיפוט.

גם בצד המקצועי ניסו בפרטיזן לשמור על איפוק יחסי. המאמן חואן פניארויה הודה שהקבוצה שלו ביצעה טעויות, אך ציין שהייתה התקדמות משמעותית לעומת המפגש הקודם מול מכבי. לדבריו, התחושה היא שהניצחון היה בהישג יד, ושהפרטים הקטנים, כולל המהלך האחרון, הם שהכריעו את ההתמודדות.

כך או כך, הוויכוח בסרביה רחוק מלהסתיים. עבור מכבי תל אביב מדובר בעוד ערב אירופי מתוק עם סיום הוליוודי, אבל מעבר לים זה נתפס כסמל לאי צדק. העובדה שפרטיזן לא ניצחה בתל אביב כבר שנים ארוכות רק מוסיפה שמן למדורה, והופכת את סל הבאזר הזה לאחד המדוברים ביותר העונה ביורוליג.

