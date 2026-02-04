יום רביעי, 04.02.2026 שעה 07:41
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5391-575249דטרויט פיסטונס
66%5413-583250בוסטון סלטיקס
64%5489-576050ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5843-590751פילדלפיה 76'
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
51%5463-541947אורלנדו מג'יק
50%6211-610952שיקגו בולס
48%6163-610552אטלנטה הוקס
46%5908-605152שארלוט הורנטס
45%6283-628553מיאמי היט
42%5523-532848מילווקי באקס
29%5626-529849ברוקלין נטס
27%6113-569051אינדיאנה פייסרס
27%5827-537848וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5511-604151אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
65%5988-617952דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
56%5913-606852גולדן סטייט ווריורס
54%5789-570550לוס אנג'לס לייקרס
48%5329-534848לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
42%5732-567950דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
31%6471-608951יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

הסגלים לאולסטאר: מול מי אבדיה ועם מי ישחק?

הישראלי יחד עם אנתוני טאונס, יוקיץ', שיי ודונצ'יץ', ויתמודד מול לברון, סטף קרי, דוראנט ועוד. הפורמט, הקבוצות המלאות וכל מה שאתם צריכים לדעת

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

יומיים אחרי שנודע כי דני אבדיה נבחר לראשונה בקריירה למשחק האולסטאר, ה-NBA פרסמה הלילה את הסגלים המלאים לאירוע היוקרתי שייערך בלוס אנג'לס ב-15 בפברואר. עבור הכדורסלן הישראלי מדובר ברגע שיא, כזה שממקם אותו רשמית בין שחקני העל של הליגה, ולא רק כהפתעה מרגשת אלא כחלק לגיטימי מהבמה הגדולה ביותר של העונה.

אבדיה נכלל בסגל הקבוצה הבינלאומית, שכוללת שמות כבדים במיוחד מכל רחבי העולם, והפעם לא מדובר בנספח או סיפור צדדי. הוא מגיע לאירוע אחרי עונה אישית מצוינת, שבה הפך לאחד השחקנים המשפיעים בפורטלנד, עם תרומה ברורה בשני צדי המגרש ומעמד שהלך והתחזק ככל שהעונה התקדמה. הבחירה בו נתפסת כהכרה רשמית בקפיצת המדרגה שעשה.

ההחלטה לצרף את קארל אנתוני טאונס לנבחרת הבינלאומית, למרות שנולד בארצות הברית, חיזקה עוד יותר את הסגל שבו משחק אבדיה. המהלך נבע מהיעדרותו של יאניס אנטטוקומפו הפצוע, ויצר קבוצה עמוקה במיוחד, עם שילוב של כוכבי על ושחקנים שמגיעים בשיא הקריירה שלהם. עבור אבדיה, המשמעות ברורה: הוא לא רק שם, הוא חלק מחבורה שמוגדרת כמועמדת רצינית לזכייה במיני-טורניר של האולסטאר.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

הסגלים

הקבוצה הבינלאומית: יאניס אנטטוקומפו (לא ישחק), דני אבדיה, לוקה דונצ'יץ', שיי גילג'ס אלכסנדר, ניקולה יוקיץ', ויקטור וומבניאמה, ג'מאל מארי, פסקאל סיאקאם וקארל אנתוני טאונס.

הקבוצה האמריקאית 1: סקוטי בארנס, דווין בוקר, קייד קנינגהאם, ג'יילן דורן, אנתוני אדוורדס, צ'ט הולמגרן, ג'יילן ג'ונסון וטייריס מקסי.

הקבוצה האמריקאית 2: ג'יילן בראון, ג'יילן ברונסון, סטף קרי, קווין דוראנט, לברון ג'יימס, קוואי לנארד, דונובן מיצ'ל ונורמן פאוול.

לברון גלברון ג'יימס מול דני אבדיה (רויטרס)

בפורמט החדש של המשחק, שלוש קבוצות יתמודדו ביניהן במשחקונים קצרים של 12 דקות, כשהמאזן יקבע מי תעפיל לגמר. מדובר בשיטה שמדגישה קצב, אינטנסיביות ויכולת השפעה מיידית, בדיוק סוג הבמה שמתאימה לשחקן כמו אבדיה, שמצטיין באנרגיות, הגנה וריבאונד, ולא תלוי רק בנקודות כדי להשפיע.

מעבר להיבט המקצועי, הבחירה באבדיה מסמלת גם הישג היסטורי לכדורסל הישראלי. הוא מצטרף לרשימה מצומצמת מאוד של שחקנים מישראל שהגיעו למעמד כזה, והעובדה שהוא עושה זאת בעונה שבה הוא שחקן מרכזי בקבוצתו רק מחזקת את התחושה שמדובר בהכרה אמיתית, לא במחווה.

עבור אבדיה עצמו, האולסטאר הוא לא קו סיום אלא תחנת ביניים. ההופעה בלוס אנג'לס תעניק לו חשיפה נוספת, ביטחון ומעמד, אבל בעיקר תסמן שהוא כבר לא רק שחקן מבטיח, אלא חלק מהשיח המרכזי של הליגה. עכשיו, כל מה שנשאר הוא לעלות לפרקט וליהנות מהרגע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */