הסגלים לאולסטאר: מול מי אבדיה ועם מי ישחק?

יומיים אחרי שנודע כי דני אבדיה נבחר לראשונה בקריירה למשחק האולסטאר, ה-NBA פרסמה הלילה את הסגלים המלאים לאירוע היוקרתי שייערך בלוס אנג'לס ב-15 בפברואר. עבור הכדורסלן הישראלי מדובר ברגע שיא, כזה שממקם אותו רשמית בין שחקני העל של הליגה, ולא רק כהפתעה מרגשת אלא כחלק לגיטימי מהבמה הגדולה ביותר של העונה.

אבדיה נכלל בסגל הקבוצה הבינלאומית, שכוללת שמות כבדים במיוחד מכל רחבי העולם, והפעם לא מדובר בנספח או סיפור צדדי. הוא מגיע לאירוע אחרי עונה אישית מצוינת, שבה הפך לאחד השחקנים המשפיעים בפורטלנד, עם תרומה ברורה בשני צדי המגרש ומעמד שהלך והתחזק ככל שהעונה התקדמה. הבחירה בו נתפסת כהכרה רשמית בקפיצת המדרגה שעשה.

ההחלטה לצרף את קארל אנתוני טאונס לנבחרת הבינלאומית, למרות שנולד בארצות הברית, חיזקה עוד יותר את הסגל שבו משחק אבדיה. המהלך נבע מהיעדרותו של יאניס אנטטוקומפו הפצוע, ויצר קבוצה עמוקה במיוחד, עם שילוב של כוכבי על ושחקנים שמגיעים בשיא הקריירה שלהם. עבור אבדיה, המשמעות ברורה: הוא לא רק שם, הוא חלק מחבורה שמוגדרת כמועמדת רצינית לזכייה במיני-טורניר של האולסטאר.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

הסגלים

הקבוצה הבינלאומית: יאניס אנטטוקומפו (לא ישחק), דני אבדיה, לוקה דונצ'יץ', שיי גילג'ס אלכסנדר, ניקולה יוקיץ', ויקטור וומבניאמה, ג'מאל מארי, פסקאל סיאקאם וקארל אנתוני טאונס.

הקבוצה האמריקאית 1: סקוטי בארנס, דווין בוקר, קייד קנינגהאם, ג'יילן דורן, אנתוני אדוורדס, צ'ט הולמגרן, ג'יילן ג'ונסון וטייריס מקסי.

הקבוצה האמריקאית 2: ג'יילן בראון, ג'יילן ברונסון, סטף קרי, קווין דוראנט, לברון ג'יימס, קוואי לנארד, דונובן מיצ'ל ונורמן פאוול.

לברון ג'יימס מול דני אבדיה (רויטרס)

בפורמט החדש של המשחק, שלוש קבוצות יתמודדו ביניהן במשחקונים קצרים של 12 דקות, כשהמאזן יקבע מי תעפיל לגמר. מדובר בשיטה שמדגישה קצב, אינטנסיביות ויכולת השפעה מיידית, בדיוק סוג הבמה שמתאימה לשחקן כמו אבדיה, שמצטיין באנרגיות, הגנה וריבאונד, ולא תלוי רק בנקודות כדי להשפיע.

מעבר להיבט המקצועי, הבחירה באבדיה מסמלת גם הישג היסטורי לכדורסל הישראלי. הוא מצטרף לרשימה מצומצמת מאוד של שחקנים מישראל שהגיעו למעמד כזה, והעובדה שהוא עושה זאת בעונה שבה הוא שחקן מרכזי בקבוצתו רק מחזקת את התחושה שמדובר בהכרה אמיתית, לא במחווה.

עבור אבדיה עצמו, האולסטאר הוא לא קו סיום אלא תחנת ביניים. ההופעה בלוס אנג'לס תעניק לו חשיפה נוספת, ביטחון ומעמד, אבל בעיקר תסמן שהוא כבר לא רק שחקן מבטיח, אלא חלק מהשיח המרכזי של הליגה. עכשיו, כל מה שנשאר הוא לעלות לפרקט וליהנות מהרגע.