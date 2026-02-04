יום רביעי, 04.02.2026 שעה 07:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5391-575249דטרויט פיסטונס
66%5413-583250בוסטון סלטיקס
64%5489-576050ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5843-590751פילדלפיה 76'
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
51%5463-541947אורלנדו מג'יק
50%6211-610952שיקגו בולס
48%6163-610552אטלנטה הוקס
46%5908-605152שארלוט הורנטס
45%6283-628553מיאמי היט
42%5523-532848מילווקי באקס
29%5626-529849ברוקלין נטס
27%6113-569051אינדיאנה פייסרס
27%5827-537848וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5511-604151אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
65%5988-617952דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
56%5913-606852גולדן סטייט ווריורס
54%5789-570550לוס אנג'לס לייקרס
48%5329-534848לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
42%5732-567950דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
31%6471-608951יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

טרייד גדול: הארדן עובר לקליבלנד תמורת גארלנד

הגארד הוותיק השתמש בסעיפים מיוחדים בחוזהו, עוזב את הקליפרס ועובר לאוהיו, הקבוצה מלוס אנג'לס קיבלה את גארלנד ובחירת סיבוב שני. הפרטים המלאים

|
הארדן (רויטרס)
הארדן (רויטרס)

ג’יימס הארדן חוזר למזרח. לוס אנג’לס קליפרס וקליבלנד סיכמו על טרייד שבמסגרתו הגארד הוותיק עובר לאוהיו, בעוד הקליפרס מקבלים את דריוס גארלנד ובחירת סיבוב שני. העסקה נולדה אחרי ימים של שיחות אינטנסיביות ובהסכמה של שני הצדדים, בעיקר לאור הסעיפים בחוזה של הארדן שהעניקו לו השפעה משמעותית על עתידו.

הארדן, בן 36, חווה עונה התקפית מרשימה במיוחד, עם ממוצע נקודות הגבוה ביותר שלו מזה 6 שנים. בקליבלנד מאמינים שהוא יכול להקפיץ את תקרת הקבוצה במאבק בצמרת המזרח, במיוחד לצדו של דונובן מיטשל. השילוב בין שני גארדים שמסוגלים גם לייצר לעצמם וגם לאחרים נתפס כמהלך “כאן ועכשיו”, כזה שמכוון לריצה עמוקה בפלייאוף כבר העונה.

מנגד, בקליפרס ראו הזדמנות לשנות כיוון. אחרי פתיחה רעה במיוחד של 21:6, הקבוצה אמנם התאוששה והשתחלה חזרה לאזור הפליי-אין, אך במועדון הבינו שהגיל של הארדן והמצב החוזי שלו מגבילים את הגמישות העתידית. גארלנד, בן 26, אמור להשתלב גם בטווח הקצר וגם כחלק מהשלד לשנים הבאות.

דונובן מיטשל ודאריוס גארלנד (רויטרס)דונובן מיטשל ודאריוס גארלנד (רויטרס)

שינוי כיוון לשני הצדדים

העסקה כוללת גם היבטים כלכליים לא מבוטלים. גארלנד נמצא בעיצומו של חוזה ל-5 שנים בשווי כמעט 200 מיליון דולר, בעוד להארדן חוזה שמעניק לו שכר גבוה העונה ואופציית יציאה בעונה הבאה. עבור הקליפרס, זהו מעבר מכוכב ותיק לשחקן צעיר יותר עם חוזה ארוך, מה שמאותת על מחשבה רחבה יותר על העתיד, במיוחד לאור חוסר הוודאות סביב הכוכבים האחרים בקבוצה.

בקליבלנד, ההימור ברור. הארדן מגיע כדי להעלות רמה מיידית, והתגובה בשוק לא איחרה לבוא: סיכויי הקאבלירס לזכות באליפות קפצו משמעותית תוך שעות מרגע פרסום הדיווחים. המועדון מוכן לשלם מחיר בדמות גארלנד, שבעונות קודמות היה חלק מרכזי מהבנייה מחדש אחרי עזיבת לברון ג’יימס, אך התקשה לשמור על יציבות בשל פציעות ואכזבות בפלייאוף.

המעבר הזה גם סוגר מעגל עבור הארדן, שיעבור לקבוצה השישית בקריירה העשירה שלו. הוא עוזב את לוס אנג’לס אחרי תקופה סוערת אך יעילה על הפרקט, ומצטרף לקבוצה שמכוונת גבוה במזרח. עבור הקליפרס, זהו ויתור כואב על כוכב גדול, אך כזה שנעשה מתוך הבנה שהעתיד דורש שינוי.

