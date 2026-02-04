מוסונדה נחת בארץ, ייבדק ויחתום בהפועל פ"ת

לאחר הניצחון ביום ראשון על מ.ס אשדוד ולאחר יום חופש, הפועל פ"ת תחזור הבוקר (רביעי) להכנות לקראת משחק החוץ ביום שבת באיצטדיון "דוחא" מול בני סכנין, בקרב משמעותי על הפלייאוף העליון.

במועדון מקווים שיונתן כהן יצליח לחזור היום להתאמן וכמוהו גם נדב נידם, כאשר בינתיים מי שנחת אמש בישראל הוא בלם הרכש אלכס מוסונדה, שצפוי לעבור היום בדיקות רפואיות ולחתום רשמית על חוזה ההשאלה שלו עד תום העונה.

בפ"ת סיפרו, כי השחקן ממאלי, יכול לשחק גם כקשר 6 ויוכל לתת גיבוי במידת הצורך, כאשר גם במועדון הופתעו שהצליחו לצרף את השחקן, ששיחק כמעט בכל משחקי קבוצתו עד כה העונה.

שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

הרווח של כפר שלם

בינתיים, מי שצפויה להרוויח מעונתו הטובה של שחקן ההתקפה קליי היא קבוצתו הקודמת הפועל כפר שלם: בחוזה שנחתם בין הקבוצות בעת המעבר שלו בקיץ, נחתם כי אם השחקן מקייפ ורדה יגיע לכמות משותפת של שמונה שערים ובישולים ובנוסף פ"ת תישאר בליגה, הקבוצה מת"א תקבל 150,000 שקלים נוספים.

לאור העובדה שפ"ת רחוקה כעת מהתחתית וששחקן ההתקפה כבש ארבעה שערים ובישל שלושה נוספים, נותר לו עוד לכבוש או לבשל פעם אחת בלבד, כדי שהקבוצה של איתן אהרון ואביחי יחיא תזכה למענק.

קליי מול מתן חוזז (אורן בן חקון)

כמו כן, הבלם עמית גלזר מבוקש בהפועל עכו, אך נראה שהמועמדת העיקרית לקלוט אותו היא דווקא הפועל כפר שלם, שמחפשת בלם לחיזוק הסגל שלה. גולן בני מבוקש בבני יהודה, אך בשלב זה רוצה להיאבק על מקומו לאחר שהוכיח בדקות שקיבל, שהוא לחלוטין יכול לסייע לקבוצה.