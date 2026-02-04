יום רביעי, 04.02.2026 שעה 06:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מוסונדה נחת בארץ, ייבדק ויחתום בהפועל פ"ת

בלם הרכש של המלאבסים יצטרף רשמית. כפר שלם רחוקה מרחק של שער או בישול של קליי ממענק על סך 150,000 שקלים. וגם: ההכנות לסכנין ועתידו של גלזר

|
עומר פרץ (רדאד ג'בארה)
עומר פרץ (רדאד ג'בארה)

לאחר הניצחון ביום ראשון על מ.ס אשדוד ולאחר יום חופש, הפועל פ"ת תחזור הבוקר (רביעי) להכנות לקראת משחק החוץ ביום שבת באיצטדיון "דוחא" מול בני סכנין, בקרב משמעותי על הפלייאוף העליון.

במועדון מקווים שיונתן כהן יצליח לחזור היום להתאמן וכמוהו גם נדב נידם, כאשר בינתיים מי שנחת אמש בישראל הוא בלם הרכש אלכס מוסונדה, שצפוי לעבור היום בדיקות רפואיות ולחתום רשמית על חוזה ההשאלה שלו עד תום העונה.

בפ"ת סיפרו, כי השחקן ממאלי, יכול לשחק גם כקשר 6 ויוכל לתת גיבוי במידת הצורך, כאשר גם במועדון הופתעו שהצליחו לצרף את השחקן, ששיחק כמעט בכל משחקי קבוצתו עד כה העונה.

שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

הרווח של כפר שלם

בינתיים, מי שצפויה להרוויח מעונתו הטובה של שחקן ההתקפה קליי היא קבוצתו הקודמת הפועל כפר שלם: בחוזה שנחתם בין הקבוצות בעת המעבר שלו בקיץ, נחתם כי אם השחקן מקייפ ורדה יגיע לכמות משותפת של שמונה שערים ובישולים ובנוסף פ"ת תישאר בליגה, הקבוצה מת"א תקבל 150,000 שקלים נוספים.

לאור העובדה שפ"ת רחוקה כעת מהתחתית וששחקן ההתקפה כבש ארבעה שערים ובישל שלושה נוספים, נותר לו עוד לכבוש או לבשל פעם אחת בלבד, כדי שהקבוצה של איתן אהרון ואביחי יחיא תזכה למענק.

קליי מול מתן חוזז (אורן בן חקון)קליי מול מתן חוזז (אורן בן חקון)

כמו כן, הבלם עמית גלזר מבוקש בהפועל עכו, אך נראה שהמועמדת העיקרית לקלוט אותו היא דווקא הפועל כפר שלם, שמחפשת בלם לחיזוק הסגל שלה. גולן בני מבוקש בבני יהודה, אך בשלב זה רוצה להיאבק על מקומו לאחר שהוכיח בדקות שקיבל, שהוא לחלוטין יכול לסייע לקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */