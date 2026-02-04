בנסון, רטנר ודון: מה חסר למכבי חיפה החדשה?

מכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה, אחרי 0:2 על כפר קאסם אמש (שלישי). מאז הזכייה בגביע ב-2016, הירוקים היו במעמד חצי הגמר רק עוד פעמיים בעשור האחרון ועכשיו הם במרחק קצר מפגישה עם נשיא המדינה.

הרבה דברים השתנו בקבוצה העונה. הקשר הצעיר נבות רטנר תפס מקום באמצע, מנואל בנסון רשם הופעת בכורה שמציתה את הדמיון ומזכירה במעט את הבכורה של צ’ירון שרי, סדריק דון כובש אבל עוד צריך להתאים את עצמו לסגנון המשחק בחיפה, ומה עוד חסר למכבי חיפה?

פודקאסט מכבי חיפה עם גידי ליפקין, עמיר יניב ואסי ממן התכנס כדי לדון במצבה של הקבוצה: מה היא תקבל מבנסון, האם רטנר יוזמן לנבחרת, הדרכון של הקשר הצעיר, סילבה קאני וטריבנטה סטיוארט בהופעה מאכזבת וייתכן שהם בדרך החוצה, הפציעות, עתידו של מיכאל אוחנה, ומי השוער שצריך לפתוח בין הקורות בשלב הבא?

מה עוד מחכה בפודקאסט?

כמו כן, איפה עומד המשא ומתן עם קבוצת הרכישה האמריקאית מול יעקב שחר, מדוע ברק בכר חייך כשנשאל האם יגיע עוד חיזוק בחלון ההעברות, החזרה לליגה, וכל מה שצריך לדעת לקראת ההופעה של קבוצת הנוער מול ברצלונה בליגת האלופות.