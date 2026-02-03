יום רביעי, 04.02.2026 שעה 00:03
כדורסל ישראלי

איטודיס: אנחנו במשבר, נוכל לצאת ממנו רק ביחד

המאמן דיבר לאחר ההפסד לכוכב האדום: ״הם הענישו אותנו איפה שצריך, לא היו לנו תשובות. אין לנו עדיין סגל מספיק לטוב ליורוליג, נעבוד קשה ונתחזק״

|
דמיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
דמיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

שבע נקודות הפרש ורבע אחד לסיום, זה כל מה שהפריד בין הפועל תל אביב לבין הצהרת כוונות ביורוליג, אבל ברגע האמת, הציפיות שבנה דימיטריס איטודיס קרסו. אם עד הערב המילה משברעוד נלחשה במסדרונות, הרי שאחרי ההפסד 87:75 לכוכב האדום בלגרד, כבר אין טעם לייפות את המציאות. הפועל תל אביב צוללת.

״מזל טוב לכוכב האדום על הניצחון, הוא הגיע להם״, פתח מאמן הפועל תל אביב דימיטריס איטודיס את דבריו לאחר המשחק. ״שיחקנו חזק וסולידי בצורה יוצאת דופן עד הרבע האחרון. נלחמנו מול יריבה מצוינת באווירה נהדרת. היה לנו יתרון של שבע נקודות, נראה היה שאנחנו שולטים בקצב ומתקדמים לעבר בריחה משמעותית, אבל אז הגיע הרבע האחרון״.

איטודיס המשיך וניתח את הקריסה: ״ברבע האחרון פשוט נעצרנו התקפית. לא הייתה לנו תשובה להגנה של הכוכב האדום. השחקנים שהיו אמורים לייצר את המשחק נקלעו לצרות, איבדנו את הקצב והיריבה שאבה ביטחון בהתקפה דרך ההגנה שלה. לא הצלחנו להביא אותם למצב של בונוס, סבלנו מהרבה איבודי כדור ובחירת הזריקות שלנו לא הייתה טובה. הכוכב האדום ידעה בדיוק איך להעניש על זה״.

דימיטריס איטודיס (IMAGO)דימיטריס איטודיס (IMAGO)

כשנשאל המאמן מדוע ואסיליה מיציץ' נעדר מהדקות המכריעות וכמה הקבוצה חסרה את אלייז'ה בריאנט, השיב: ״מיציץ׳ לא יכול היה לשחק במחצית השנייה בגלל כאבים בברך. לגבי השאלה האם נכנענו ללחץ והאם הקהל השפיע, כל שחקן חייב לדעת להתמודד עם לחץ, אבל במשחק הזה לא הצלחנו לעשות זאת. האוהדים כאן היו פנומנליים, הם נשאו את הכוכב האדום לניצחון והפעילו לחץ אדיר ברבע האחרון, בזמן שהקבוצה שלהם שיחקה הגנה מושלמת. האם אנחנו מתגעגעים לבריאנט? ברור, הוא אחד המנהיגים המרכזיים שלנו״.

לסיכום, התייחס איטודיס לתהליך בניית הקבוצה: ״הפועל הגיעה ליורוליג כאלופת היורוקאפ. בזמן בניית הסגל ובשיחות עם ראשי המועדון, היינו בחוסר ודאות לגבי המסגרת בה נשחק. התחלנו לעבוד רק ביוני, וזה שלב מאוחר מאוד. למרות זאת הגבנו היטב, שמרנו על המקום הראשון ביורוקאפ והבאנו חיזוק ראוי, אבל היורוקאפ עדיין חלש יותר מהיורוליג. אין לנו כרגע את מאגר השחקנים הדרוש לתחרות עילית כזו, אבל אנחנו עובדים ומתאמנים קשה מאוד. השגנו תוצאות נהדרות עד כה, ועכשיו אנחנו במשבר קטן. נוכל לצאת ממנו רק יחד, זו המהות של קבוצה״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */