הפועל ת"א במקום ה-3, מכבי חולמת על פליי אין

המחזור ה-26 של היורוליג סיפק לנו הערב (רביעי) לא פחות מתשעה משחקים והרבה תוצאות מפתיעות, שגרמו לשינויים רבים בטבלת המפעל הצמודה גם ככה. מכבי ת”א ממשיכה לחלום על פליי אין ומצמקת במעט את הפער, בעוד שהפועל ממשיכה להתדרדר ורואה כיצד פנרבחצ’ה בורחת בפסגה.

החבורה של דמיטריס איטודיס נכנעה 87:75 לכוכב האדום בלגרד, במה שהיווה את ההפסד השלישי ברצף שלה במפעל. מי זוכר שרק לפני שני מחזורים האדומים עוד היו בפסגה, אך כעת, ועם התוצאות הרעות לאחרונה, הם נמצאים במקום ה-3 עם מאזן של 9:16, כשהם במרחק של שני משחקים מהמקום הראשון.

בר טימור (IMAGO)

יש לזכור שלאדומים משחק חסר מול פאריס, שכן ניצחון בו יעלה אותה למקום השני. בכל מקרה ונכון לעכשיו, הפועל ת”א נמצאת במרחק של משחק אחד בלבד מהמקומות המובילים לפליי אין, דבר לו חשיבות עליונה עבורה. הקבוצה של איטודיס חייבת להעפיל העונה לפלייאוף על מנת להבטיח את מקומה במפעל בשנה הבאה, ובמידה ולא תעשה זאת היא עלולה למצוא את עצמה מחוץ ליורוליג.

מכבי ת”א חולמת על פליי אין

כעת נעבור לצד הצהוב של העיר. מכבי ת”א ניצחה 93:95 את פרטיזן בלגרד אחרי סל ניצחון דרמטי של ג’ימי קלארק, והיא ניצבת כעת במקום ה-15 בטבלה עם מאזן 15:11 שלילי. הצהובים נמצאים במרחק של ארבעה משחקים ממונאקו העשירית, שנמצאת במקום המוביל לפליי אין בסיום העונה הסדירה.

ג'ימי קלארק בדרך לסל הניצחון (רועי כפיר)

לחבורה של עודד קטש מצפה עוד עבודה רבה על מנת להמשיך לשחק במסגרת היורוליג גם בשלבים המאוחרים של העונה, כשמקדימות אותה מילאנו, בולוניה, דובאי ובאיירן מינכן, שנאבקות איתה גם כן על הזכות לשחק בפליי אין.