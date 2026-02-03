יום רביעי, 04.02.2026 שעה 00:03
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
64%2052-215025הפועל ת"א3
62%2246-234626ולנסיה4
62%2165-227926ריאל מדריד5
62%2200-224426ברצלונה6
62%2223-227526הכוכב האדום7
62%2177-224026פנאתינייקוס8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
48%2084-207025וירטוס בולוניה12
46%2293-226726דובאי13
42%2150-206726באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
32%2308-222725פאריס17
31%2327-209126פרטיזן בלגרד18
27%2225-208026אנדולו אפס19
24%2194-199025ליון וילרבאן20

הפועל ת"א במקום ה-3, מכבי חולמת על פליי אין

תמונת המצב ביורוליג: החבורה של איטודיס מאבדת גובה ופנר בורחת בפסגה, בעוד שהניצחון הדרמטי של הצהובים שם אותם במרחק של 4 משחקים מהמקום ה-10

|
ג'ימי קלארק ואנטוניו בלייקני (רועי כפיר וראובן שוורץ)
ג'ימי קלארק ואנטוניו בלייקני (רועי כפיר וראובן שוורץ)

המחזור ה-26 של היורוליג סיפק לנו הערב (רביעי) לא פחות מתשעה משחקים והרבה תוצאות מפתיעות, שגרמו לשינויים רבים בטבלת המפעל הצמודה גם ככה. מכבי ת”א ממשיכה לחלום על פליי אין ומצמקת במעט את הפער, בעוד שהפועל ממשיכה להתדרדר ורואה כיצד פנרבחצ’ה בורחת בפסגה.

החבורה של דמיטריס איטודיס נכנעה 87:75 לכוכב האדום בלגרד, במה שהיווה את ההפסד השלישי ברצף שלה במפעל. מי זוכר שרק לפני שני מחזורים האדומים עוד היו בפסגה, אך כעת, ועם התוצאות הרעות לאחרונה, הם נמצאים במקום ה-3 עם מאזן של 9:16, כשהם במרחק של שני משחקים מהמקום הראשון. 

בר טימור (IMAGO)בר טימור (IMAGO)

יש לזכור שלאדומים משחק חסר מול פאריס, שכן ניצחון בו יעלה אותה למקום השני. בכל מקרה ונכון לעכשיו, הפועל ת”א נמצאת במרחק של משחק אחד בלבד מהמקומות המובילים לפליי אין, דבר לו חשיבות עליונה עבורה. הקבוצה של איטודיס חייבת להעפיל העונה לפלייאוף על מנת להבטיח את מקומה במפעל בשנה הבאה, ובמידה ולא תעשה זאת היא עלולה למצוא את עצמה מחוץ ליורוליג.

מכבי ת”א חולמת על פליי אין

כעת נעבור לצד הצהוב של העיר. מכבי ת”א ניצחה 93:95 את פרטיזן בלגרד אחרי סל ניצחון דרמטי של ג’ימי קלארק, והיא ניצבת כעת במקום ה-15 בטבלה עם מאזן 15:11 שלילי. הצהובים נמצאים במרחק של ארבעה משחקים ממונאקו העשירית, שנמצאת במקום המוביל לפליי אין בסיום העונה הסדירה. 

גג'ימי קלארק בדרך לסל הניצחון (רועי כפיר)

לחבורה של עודד קטש מצפה עוד עבודה רבה על מנת להמשיך לשחק במסגרת היורוליג גם בשלבים המאוחרים של העונה, כשמקדימות אותה מילאנו, בולוניה, דובאי ובאיירן מינכן, שנאבקות איתה גם כן על הזכות לשחק בפליי אין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */