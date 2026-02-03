קטש: אמרתי להם בחצי שחובת ההוכחה עליהם

בסיום דרמה גדולה וסל ניצחון על הבאזר של ג’ימי קלארק, מכבי תל אביב המשיכה את המומנטום החיובי שלה בהיכל מנורה מבטחים גם הערב (שלישי), הפעם עם 93:95 יקר על פרטיזן בלגרד.

קטש סיכם: “אני מאוד שמח, אוהב את הדרך שבה הגבנו. מחצית ראשונה לא טובה מנטלית, לא שיחקנו 15 דקות ראשונות בשביל לנצח. שיחקנו נגד קבוצה טובה, אין משחקים קלים ביורוליג. הראינו אופי, מקווה שהפציעה של טי ג’יי ליף לא חשובה”.

“סל הניצחון? ג׳ימי היה במשחק טוב, רק דאגתי שנוציא את הכדור בטוח לשלוש אופציות אפשריות, והשאר שלו. שום דבר מיוחד שעשיתי. אמרתי להם בחצי שחובת ההוכחה עליהם, ואני שמח שהיו כמה שעשו את הסטפ-אפ קדימה. מאוד מקווה שהפצועים יחזרו, כלום לא בטוח״.

קלארק: “מודה להם שסמכו עליי לקחת את הכדור האחרון”

ג’ימי קלארק אמר בסיום הניצחון של הצהובים: “קודם כל אני מודה לחבריי לקבוצה, למאמן שלי, הם סמכו עליי במהלך האחרון. הם נתנו לי את הקרדיט עם הכדור האחרון ואני מודה להם על זה. בכל אופן, אני עובד עם החברים לקבוצה והם אומרים לי שאני יכול להשתפר, אני לוקח מהם ומהמאמנים מה שאני יכול ללמוד”.