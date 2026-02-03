יום רביעי, 04.02.2026 שעה 00:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אחרי 15 שנים של קריירה: גוזלן פרש מכדורגל

הכדורגלן, ששיחק בין היתר במכבי והפועל חיפה, הפועל ת"א, אשדוד ומעבר לים, תלה את נעליו. אשתו: "הייתי לוקחת קשה יותר ממך את ההפסדים והכישלונות"

|
שובל גוזלן (עמרי שטיין)
שובל גוזלן (עמרי שטיין)

שובל גוזלן פרש מכדורגל. היום (שלישי), בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות דווקא אשתו של הכדורגלן, מאיה גולדמן, היא הודיעה על פרישתו מהכדורגל, זאת לאחר קריירה של 15 שנים בסה”כ.

“חיים שלמים שסבבו סביב הכדורגל ופציעה אחת הכריעה קריירה שלמה”, היא פתחה והוסיפה: “אני כל כך גאה בך, בדרך שלך, בכל מה שעברנו ביחד בקריירה המטורפת הזו. תודה על ההזדמנות שהייתה לנו להיות חלק מרגעים של פעם בחיים, רכבת הרים מטורפת. היו משחקים ורגעים של ניצחונות שרקדנו כל הלילה מאושר והיו רגעים שאחרי משחקים של הפסדים לא היינו מחליפים מילה אפילו כמה ימים”.

“מודה שהייתי לוקחת אפילו יותר קשה ממך את ההפסדים והכישלונות אבל תמיד השתדלתי להישאר פוקר פייס ולהראות לך שוב את הדרך להצלחה וכך עשית כל פעם מחדש, ידעת לנצח. אתה תמשיך לנצח על החיים בעזרת השם בדרך החדשה שאנחנו מתחילים - עולם בלי כדורגל”.

מיה גולדמן ושובל גוזלן (אינסטגרם)מיה גולדמן ושובל גוזלן (אינסטגרם)

לסיכום רשמה: “איזה כיף שהייתה לנו את ההזדמנות. תודה לכל מי שהיה חלק מהדבר הזה, קבוצות, מאמנים, שחקנים וכו’. גאה בך בעלי, חיים שלי, תודה על תקופה בלתי נשכחת ותודה להשם על הכל. חוויה מטורפת”.

גוזלן החל את הקריירה במדי מכבי חיפה, ממנה יצא להשאלות בהפועל תל אביב והפועל רעננה. הוא עבר מהירוקים לקריית שמונה ולאחר מכן למכבי נתניה, לפני שיצא לתחנה היחידה שלו בחו"ל - השאלה למדי פראלימני. הוא עבר גם אצל הפועל חדרה, הפועל חיפה, הפועל פ”ת ובני יהודה, לפני שסיים בהכח רמת גן, אצלה שיחק החל מתחילת העונה הזו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */