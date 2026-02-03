הבלם שנמצא במגעים מתקדמים עם מכבי נתניה

האם מכבי נתניה מצאה את הבלם שרצתה? ל-ONE נודע, כי במועדון מנהלים מגעים מתקדמים עם הבלם באקארי קונאטה, אשר משחק בקריבאס האוקראינית.

קונאטה בן ה-22, הוא בלם ממאלי, אשר עדיין לא זומן לנבחרתו, אך מסומן כשחקן בעל פוטנציאל גדול, אשר מציג מהירות גבוהה ונחשב לאחד הבלמים הטובים בליגה.

אם העסקה תצא לפועל, בנתניה צפויים לשלם עליו כמה מאות אלפי אירו, גם מתוך הבנה שמדובר בשחקן בעל פוטנציאל גדול למכירה עתידית.

באקארי קונאטה (IMAGO)

הגיע לאוקראינה מפורטוגל, וגם: המספרים

זוהי עונתו השנייה של קונאטה בקבוצה האוקראינית, כאשר הוא הגיע לקבוצה מוילהורדנסה הפורטוגלית בה גדל. בעונה הוקדמת רשם 12 הופעות בלבד, אך העונה הוא כבר מקבל הרבה יותר קרדיט, כשהוא פתח בכל 16 המשחקים של קבוצתו העונה בליגה, ובמהלכן כבש גם שער אחד.

אם שם הקבוצה מוכר, הרי שמדובר בקבוצתם של פטריק ואן לוון, אקס מכבי תל אביב ועוזרו הישראלי אורי דוד, שרושמת עד כה עונה טובה והיא ממוקמת במקום החמישי בליגה האוקראינית.