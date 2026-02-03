בכר: עברנו שלושה גמרים, נשאר הרביעי והחמישי

זה אומנם לא היה הכי יפה, אבל בסופו של דבר מכבי חיפה העפילה הערב (שלישי) לחצי גמר גביע המדינה, לאחר שגברה 0:2 על מ.ס כפר קאסם ברבע הגמר. מי שכבש את הראשון עבור הירוקים היה מיכאל אוחנה, שהבקיע בדקה ה-23, כשהרכש החדש סדריק דון הכפיל בדקה ה-94 מבישול של רכש חדש אחר, מנואל בנסון, שרשם הופעת בכורה מוצלחת עבורו.

ברק בכר דיבר לאחר הניצחון: “גמר שלישי, מהמשחק הראשון אמרנו שהגביע זה המטרה. עברנו שלושה גמרים, נשאר הגמר הרביעי והחמישי. זה גביע, ידענו שיהיה קשה. באה קבוצה מצוינת שהסתגרה טוב, לא ייצרנו הרבה מצבים כמו שרצינו, אבל עדיין עשינו את שלנו ומסתכלים לליגה כבר ליום שבת”.

על הרכש החדש מנואל בנסון אמר: “הבישול אומר הרבה, אנחנו נראה ממנו עוד דברים יפים אבל נהיה חכמים ונשלב אותו בהדרגה. נבות ניהל את המשחק והיה בעל הבית מאחורה, לא רק התקפית אלא גם חילץ כדורים ועזר לבלמים. סדריק ממשחק למשחק אני מאמין שהוא יפתח יותר, מעבר ליכולות אחד על אחד הוא עבד וחילץ כדורים. מקווה שנרוויח אותו כי הוא באמת שחקן מיוחד”.

סדריק דון (עמרי שטיין)

“אני רוצה לראות את מכבי חיפה קודם כל מנצחת, אבל גביע זה מפעל אחר והיה חשוב לנו לעבור. ביום שבת יש לנו משחק עם קבוצה שתמיד קשה לנו איתה. לא נכנס למה הישג גדול או לא, המטרה היא גביע והגענו לחצי גמר, כנראה שיהיה לנו חצי גמר מאוד מעניין ככה שלא משנה מה תהיה ההגרלה. אנחנו רוצים ללכת עד הסוף. רכש? אולי כן אולי לא, נראה. חוזה חדש? לכל דבר יש זמן, יהיה בסדר”.

“קיווינו לסנסציה אבל זה הכדורגל”

גם מאמן כפר קאסם ואקס הירוקים, טאלב טוואטחה, התראיין בסיום: “שיחקנו נגד קבוצה בכושר הכי טובה בליגת העל. חלמנו, רצינו אבל בסופו של דבר הקבוצה היותר איכותית ניצחה. קיווינו לסנסציה אבל זה הכדורגל. אני חושב שבסוף משחק אומרים הרבה דברים, אבל בתוכנית שלנו עבדה כמו שצריך, קצת מזל ועם ריכוז אולי היינו מגיעים ליותר מצבים.

“אני גאה מאוד בשחקנים שלנו, נראנו כקבוצה למשך 90 פלוס דקות. יש להם הרבה שחקנים איכותיים עם הכדור, קבוצה כמעט מושלמת. אנחנו כקבוצה עשינו את המקסימום וקיווינו ליותר, אבל זה הכדורגל. לאמן את מכבי חיפה? אני בתחילת הדרך כמאמן, יש לחי עוד הרבה מה לעבור. יש לי שאיפות להגיע לרמות גדולות בכדורגל כמאמן.

הטקס לטאלב טוואטחה (עמרי שטיין)

כובש השער הראשון מיכאל אוחנה דיבר על השער שנפסל: “יש כוח שמעל הטבע, יש סיכוי שמשהו ישתנה בטבע שאתה רוצה משהו, אני מאוד שמח. ברק והצוות הכינו אותנו טוב מאוד למשחק הזה, אין משחק קל ובטח שלא בגביע. זה אחד מתוך ה-5 גמרים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, הפנים קדימה”.

“אנחנו מאוד מאוד רוצים לזכות בגביע, זה חלום של כולנו. נתכונן למשחק הבא ונעשה הכל כדי לשמח את האוהדים ואת עצמנו. כל השחקנים שהצטרפו שחקנים ברמה מאוד גבוהה, אנחנו מועדון גדול עם שחקנים מאוד טובים. האם אשאר עונה הבאה? את זה יחליטו הצוות לא אני”.

מיכאל אוחנה חוגג (עמרי שטיין)

שחקן מ.ס כפר קאסם, סאמח מרעב, אמר: “אנחנו מאוד מאוכזבים, רצינו והתאמצנו לעשות תוצאה יותר טובה אבל אלו הבדלי הרמות. סיימנו עם הגביע והפנים לליגה, שם זה הלחם שלנו. אני לא חושב שירדנו מבחינת יכולת, עמדנו וכולם ראו את זה.

אני אישית לא ראיתי הבדל רמות בין השחקנים, אבל בסוף מכבי חיפה זה מועדון גדול והם הכריעו את המשחק”. תן לי עוד כמה שנים להישאר בכפר קאסם, זה מועדון ילדות שלי. אני רוצה לקדם את המועדון ולעזור לו להגיע לרמות הגבוהות”.