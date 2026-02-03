ג'ארן ג'קסון ג'וניור עובר בטרייד ליוטה ג'אז

מהלך גדול ב-NBA, כך הכתב הבכיר שאמס מדווח הערב (שלישי). ג’ארן ג’קסון ג’וניור, שהשתתף פעמיים באולסטאר ונחשב לאחד משחקני ההגנה הטובים בליגה, יעבור בטרייד מהגריזליס ליוטה ג’אז, כשבין היתר ממפיס תקבל עבורו שלוש בחירות סיבוב ראשון עתידיות.

מלבד בחירות הדראפט, מי שיעשו את הדרך ההפוכה מסולט לייק לממפיס יהיו וולטר קלייטון ג’וניור, קייל אנדרסון, טיילור הנדריקס וג’ורג’ ניאנג. ביחד עם ג’קסון, גם ג’ון קונצ’אור, ג’וק לנדייל ו-וינס ווילייאמס ג’וניור יצטרפו ליוטה ג’אז.

ג’קסון החל את דרכו ב-2018 במדי ממפיס גריזליס, לאחר שנבחר בבחירה הרביעית בדראפט של אותה שנה. במהלך הקדנציה שלו בקבוצה הוא נבחר לשחקן ההגנה של הליגה ב-2023, ופעמיים למשחק האולסטאר, באותה העונה וב-2025. ממוצעיו של הפורוורד העונה עומדים על 19.2 נקודות למשחק בתוספת של 5.8 ריבאונדים, כשלאורך הקריירה שלו הוא העמיד מספרים של 18.5 נק’ למשחק.

לברון ג'יימס מול ג'ארן ג'קסון ג'וניור (רויטרס)

מהטרייד ניתן להבין כי ממפיס מכוונים לבנות את הקבוצה מחדש, כש-3 בחירות הדראפט שלהם יוכלו לעזור להם בדמות שחקנים צעירים ומבטיחים, כשהעונה הם נמצאים רק במקום ה-11, מחוץ לפליי אין, עם מאזן של 29:19. מנגד, גם ליוטה אין הרבה מה להשיג מהעונה הזו, כשהם במקום ה-13 במאזן של 15:35, אך נראה כי ג’ארן ג’קסון ג’וניור יהיה חלק משמעותי בבנייה המחודשת שלה.