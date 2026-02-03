יום שלישי, 03.02.2026 שעה 22:19
ספורט אחר  >> טניס

2,100 כרטיסים נמכרו לגביע דייויס בנתניה

קהל הטניס הישראלי לא נשאר אדיש לחזרת המשחקים ארצה ולמפגש של הנבחרת המקומית בסוף השבוע הקרוב מול ליטא. וגם: עלות שינוי המשטח באולם בנתניה

|
דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)
דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)

לראשונה ואחרי יותר משנתיים בשל המלחמה, נבחרת הדייויס הישראלי תארח שוב כאן בארץ וזה יקרה בסוף שבוע הקרוב באולם החדש שבנתניה. החבורה בהובלת הקפטן יוני ארליך תתמודד מול ליטא העדיפות, לפחות על הנייר מבחינת הדירוגים בסבב העולמי.

2,100 כרטיסים נמכרו למפגש המסקרן שכמיטב המסורת יתקיים על פני יומיים בסוף השבוע הקרוב, כשהנבחרת תקבל דחיפה גדולה, שלא פעם ולא פעמיים, עזרה לה לנצח יריבות עדיפות וחזקות בהרבה. מנגד, הנבחרת הליטאית כבר הגיעה ארצה ועורכת הכנות לקראת המפגש.

כידוע, להפוך אולם כדורסל למשטח טניס זה דבר לא פשוט והעלות לכך באיגוד הטניס הייתה מיליון שקל, כשאחרי מכירת הכרטיסים והכסף מהספונסרים ונותני החסות האיגוד צפוי לצאת בהפסד כספי קטן. ביום שישי משחקי היחידים יחלו ב-12:00, וביום שבת משחק הזוכות ב-11:00.

סגל נבחרת ישראל

עמית ולס (873)
אוראל קמחי (1194)
אופק שימנוב (1212)
דניאל צוקרמן (1213 ביחידים/137 בזוגות)
ירדן חסון
יוני ארליך

סגל נבחרת ליטא

וילוס גאובס (129)
אדאס בוטבילאס (277)
פיג’וס וייטייקונאס (1471)
דובאס דרסונאס
לאורינס גריגליס

זהו מפגש ראשון אי פעם בין שתי הנבחרות. נבחרת ישראל מגיעה לאחר הפסד לקנדה בחודש ספטמבר האחרון, בעוד שליטא מגיעה עם רוח גבית לאחר ניצחון על בנין. מדובר במפגש קריטי במיוחד, שיקבע איזו נבחרת תשרוד בבית 1 העולמי, והוא גם מסמן חזרה מרגשת של משחקי גביע הדייויס לישראל אחרי כשנתיים וחצי.

