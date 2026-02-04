יום רביעי, 04.02.2026 שעה 12:56
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"תוכנית מדינית": המרדף הלאומי אחרי ליאו מסי

ארגנטינה מתכננת להחזיר את אלוף העולם למולדתו, סגן נשיא ניואלס הודה שהם פועלים כדי שהפרעוש ישוב למועדון ילדותו. מתי זה יקרה ואיך יבוצע?

|
מסי עם חולצה של ניואלס במחווה למראדונה (IMAGO)
מסי עם חולצה של ניואלס במחווה למראדונה (IMAGO)

האם ליאו מסי יחזור לשחק בארגנטינה לפני הפרישה? בניואלס אולד בויז הולכים על פרויקט החזרתו של אלוף העולם לקבוצה שבה החל את הקריירה ב-2027. זה אולי נשמע כמו חלום בלתי אפשרי, אבל המועדון הארגנטינאי מודה שהם עובדים על זה.

על פי אישור מהנהלת המועדון מרוסאריו, קיימת תוכנית רשמית לפיה שחקן ברצלונה לשעבר יבלה את הפרק המקצועי האחרון שלו במועדון הולדתו. ההצעה נועדה לנצל את המומנטום הרגשי לאחר מונדיאל 2026, ולאפשר לשחקן אינטר מיאמי כיום להשלים את המעגל הרומנטי של הקריירה שלו בעיר הולדתו. זו תהיה חזרה למקום שבו הכל התחיל, היכן שנולדה האגדה.

"אנחנו עובדים על כך שליאו ישחק עבור ניואלס במחצית הראשונה של 2027, אבל כרגע אין יותר מזה", כך אמר חואן מנואל מדינה, סגן נשיא המועדון, ל-’TN’. המבצע זוכה לגיבוי של רשויות רוסאריו וההתאחדות הארגנטינאית לכדורגל, מתוך מודעות לכך שחזרתו של מספר 10 דורשת תנאים יוצאי דופן.

ליאו מסי, יחזור לארגנטינה? (רויטרס)ליאו מסי, יחזור לארגנטינה? (רויטרס)

מתי זה יקרה ואיך זה יבוצע?

התוכנית כוללת פריסת אבטחה חסרת תקדים ושדרוג מקיף של התשתיות המקומיות. זו תהיה העברה ספורטיבית, אך גם מהלך מוסדי שנועד להציע למסי ולמשפחתו את הערבויות הדרושות להתגורר שוב בארגנטינה לאחר עשרות שנים של שהות ומגורים בחו"ל.

"זהו פרויקט שחורג מעבר לפרויקט של ניואלס. זהו פרויקט עבור העיר רוסאריו, הפרובינציה והכדורגל הארגנטינאי", הצהיר מדינה. מבחינת החוזה, ההסדר המוצע יהיה השאלה לטווח קצר של כשישה חודשים. הרעיון הוא שמסי יצטרף למועדון ילדותו במהלך המחצית הראשונה של 2027, רגע לפני שיחזור לאינטר מיאמי כדי להשלים את חוזהו ב-MLS, שתוקף עד 2028.

אסטרטגיה זו תאפשר לשחקן להגשים את חלומו ללבוש את החולצה בה החל את הקריירה שלו ולעשות זאת בתחרויות רשמיות, מבלי לנתק את קשריו המסחריים והספורטיביים ארוכי הטווח בארצות הברית. בכך הפרעוש יוכל לשלב את הרגש הגדול למולדתו, דבר שמאוד חשוב לארגנטינאי.

מסי בילדותו בניואלס, מחובר רגשית (IMAGO)מסי בילדותו בניואלס, מחובר רגשית (IMAGO)

"הכל תלוי במה שאנחנו יכולים להציע מבחינת תשתית ופורמט ספורט תחרותי", אמר מדינה והסביר שהרעיון מתגבש למרות מורכבות הפרויקט: "זה נדון, הרעיון הוצע, אבל שום דבר עדיין לא סופי". על פי הדיווחים, השחקן כבר קיבל מתווה ראשוני כיצד הכל יעבוד.

