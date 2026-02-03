יום שלישי, 03.02.2026 שעה 20:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3525-3221מכבי הרצליה2
3232-3321הפועל כפר שלם3
3225-2621הפועל כפ"ס4
3025-3021מ.ס קריית ים5
3023-2821הפועל ראשל"צ6
3026-2921הפועל ר"ג7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2529-2121הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

שיבלי נפרד מבני יהודה, דוד דגו חתם במודיעין

המושאל ממכבי חיפה מועמד לעבור לכפ"ס. הקשר הצטרף לעולה החדשה אחרי שעזב את חדרה, שרוצה את ברזילאי וחטיב, הפועל ר"ג ובני יהודה מתעניינות בליבנה

|
חמזה שיבלי (שחר גרוס)
חמזה שיבלי (שחר גרוס)

קצת יותר משבוע לסגירת חלון ההעברות וקבוצות הליגה הלאומית ממשיכות בניסיונות להתחזק לקראת הישורת האחרונה של העונה, כשגם היום (שלישי) נרשמו כמה החתמות.

עירוני מודיעין, שנמצאת בתקופה לא טובה, החתימה הערב את שחקן ההתקפה דוד דגו, שפתח את העונה בהפועל חדרה. דגו, ששיחק אשתקד בעירוני ק"ש מליגה העל, חתם באמצעות מאיר דוד מסוכנות השחקנים VA sport glory.

מנגד, חדרה מנסה להתחזק גם היא. במועדון רוצים לצרף את חלוצה של מכבי הרצליה, אוהד ברזילאי שביקש לעזוב את הקבוצה, אך הרצליה תשחררו רק אם יימצא תחליף. עוד גיששו בסביבתו של חלוץ מכבי פ"ת, מוחמד חטיב, אך כרגע נראה שהסיכויים לעסקה נמוכים שכן בפ"ת בונים עליו.

ניסו אביטן (ראובן שוורץ)ניסו אביטן (ראובן שוורץ)

שחקן נוסף שקרוב להחליף קבוצה הוא קשרה של בני יהודה, חמזה שיבלי. האחרון, נפרד היום מהמועדון הכתום, כאשר הפועל כפ"ס מוגדרת כמועמדת הבכירה כרגע לקלוט אותו בשורותיה. השוער השני יניר נמני שבר את רגלו, כאשר במועדון החתימו הבוקר את השוער הראל עטיא, ששיחק בבאקה אל גרביה.

גם הפועל ר"ג מנסה להמשיך להתחזק. ג'יי ליבנה, שהיה אחד הקשרים האחוריים הטובים בליגה הלאומית אשתקד, עשוי לעזוב את הקבוצה. בני יהודה והפועל ר"ג כבר גיששו בעקבותיו והתפתחויות צפויות בקרוב.

