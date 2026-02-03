שיבלי נפרד מבני יהודה, דוד דגו חתם במודיעין

קצת יותר משבוע לסגירת חלון ההעברות וקבוצות הליגה הלאומית ממשיכות בניסיונות להתחזק לקראת הישורת האחרונה של העונה, כשגם היום (שלישי) נרשמו כמה החתמות.

עירוני מודיעין, שנמצאת בתקופה לא טובה, החתימה הערב את שחקן ההתקפה דוד דגו, שפתח את העונה בהפועל חדרה. דגו, ששיחק אשתקד בעירוני ק"ש מליגה העל, חתם באמצעות מאיר דוד מסוכנות השחקנים VA sport glory.

מנגד, חדרה מנסה להתחזק גם היא. במועדון רוצים לצרף את חלוצה של מכבי הרצליה, אוהד ברזילאי שביקש לעזוב את הקבוצה, אך הרצליה תשחררו רק אם יימצא תחליף. עוד גיששו בסביבתו של חלוץ מכבי פ"ת, מוחמד חטיב, אך כרגע נראה שהסיכויים לעסקה נמוכים שכן בפ"ת בונים עליו.

ניסו אביטן (ראובן שוורץ)

שחקן נוסף שקרוב להחליף קבוצה הוא קשרה של בני יהודה, חמזה שיבלי. האחרון, נפרד היום מהמועדון הכתום, כאשר הפועל כפ"ס מוגדרת כמועמדת הבכירה כרגע לקלוט אותו בשורותיה. השוער השני יניר נמני שבר את רגלו, כאשר במועדון החתימו הבוקר את השוער הראל עטיא, ששיחק בבאקה אל גרביה.

גם הפועל ר"ג מנסה להמשיך להתחזק. ג'יי ליבנה, שהיה אחד הקשרים האחוריים הטובים בליגה הלאומית אשתקד, עשוי לעזוב את הקבוצה. בני יהודה והפועל ר"ג כבר גיששו בעקבותיו והתפתחויות צפויות בקרוב.