אליוט: השחקן המוכשר שאף קבוצה לא באמת רוצה

כאשר הקשר המוכשר הארווי אליוט הצטרף לאסטון וילה בהשאלה מליברפול באוגוסט, הוא עשה זאת כאלוף הפרמייר ליג וכשחקן הנבחרת האנגלית באליפות אירופה עד גיל 21 בקיץ שעבר.

הוא תרם תרומה משמעותית לזכייה של ליברפול בתואר, ובווילה אמור היה לקבל יותר דקות ולהגדיל את סיכוייו להיכלל בסגל אנגליה למונדיאל. חמישה חודשים עברו, והמציאות התבררה כשונה מאוד: אליוט הפך לשחקן מוכשר שנראה שלא מועדון האם שלו ולא המועדון אליו עבר בהשאלה, מעוניינים בו.

השחקן בן ה-22 עדיין בווילה פארק לאחר סגירת חלון ההעברות, אך עתידו לטווח ארוך ממש לא ברור. כעת הוא נמצא במרחק שלוש הופעות ממצב בו ההשאלה שלו תהפוך לעסקת רכישה תמורת 35 מיליון ליש"ט. כל זה למרות שהמנג’ר של וילה, אונאי אמרי, התעקש במשך חודשים שהוא לא רוצה להחתים את אליוט לצמיתות.

אליוט במדי נבחרת אנגליה עד 21 (רויטרס)

מה צופן העתיד של אליוט?

אז מה צופן העתיד לטווח הקצר והבינוני לשחקן שפתח את העונה עם תכניות כדולות אבל מצוי באי ודאות? אליוט יהפוך אוטומטית לשחקן קבוע של וילה אם ישחק 10 משחקים העונה. לאור זמן המשחק המוגבל שלו והכנות האכזרית לעתים קרובות של אמרי לגבי חוסר העניין שלו להחתים אותו, ליברפול ו-וילה דנו בשינוי ההסכם בימים האחרונים. עם זאת, הן לא הצליחו למצוא פתרון. אמרי רמז שגישתו לנושא של אליוט לא השתנתה.

אליוט שיחק את המשחק המלא נגד ר.ב. זלצבורג בשבוע שעבר בליגה האירופית ועלה מהספסל כאשר וילה הפסידה לברנטפורד ביום ראשון. הופעות אלו היו הראשונות שלו מזה ארבעה חודשים, מאז הופעה כמחליף נגד פיינורד בליגה האירופית ב-2 באוקטובר.

מאז הסגל של וילה, בעיקר בחוליית הקישור, השתנה. מצד אחד היו פציעות של קשרי המפתח בובקר קמארה שסיים את העונה, וג'ון מקגין ויורי טילמנס ששניהם בחוץ לחודשים, מה שהותיר את וילה דלילה בקישור. מנגד דאגלס לואיז חזר מיובנטוס בהשאלה כדי למלא את מקומו של קמארה, וליאון ביילי חזר לאחר פציעה מההשאלה לרומא.

הארווי אליוט חוגג במדי ליברפול (רויטרס)

החלוץ תמי אברהם הגיע גם הוא, אבל אוון גאסנד הצטרף לקריסטל פאלאס בהשאלה ודוניאל מאלן נמכר לרומא. וילה גם נכשלה במרדף אחר קונור גלאגר - שהצטרף לטוטנהאם למרות חודשים של שיחות עם וילה.

התוצאה של כל זה אמורה להיות יותר דקות שאמרי ייתן לאליוט. הסגנון שלו קרוב יותר לזה של מקגין וטילמנס בעלי התנועה קדימה, מאשר של לואיז או החלוץ ביילי.

לצד השינויים בסגל של וילה שאמורים לתת לאליוט יותר דקות, העובדה שהגישה של אליוט הרשימה ושהוא אהוב על חבריו לקבוצה גם היא לטובתו. באחרונה דובר על מעבר של הקשר המוכשר ל-MLS בארצות הברית, שחלון ההעברות שלה פתוח עד סוף מרץ - אך ככל הנראה אליוט אינו מעוניין במעבר כזה. אז אליוט צפוי להישאר בווילה, ותוהה אם יקבל מאמרי יותר דקות בשל לוח משחקים עמוס וסגל מדולדל.

הארווי אליוט מאוכזב (רויטרס)

הסיכוי לחזור לאנפילד והעונה הבאה

ומה אומרים בליברפול? הסיכוי שיחזור לאנפילד נותר קלוש, ובעוד שהמאמן ארנה סלוט ספג ביקורת על מה שנתפס כגישה קרה לשחקן מושאל שנאבק על זמן משחק, ליברפול מרגישה שהיא למעשה מכרה את אליוט בקיץ שעבר.

"קודם כל, היה נעים לראות אותו על המגרש בשבוע שעבר", אמר סלוט. "הוא שחקן מבטיח ולראות אותו חוזר למגרש זה נעים. המצב שלו ברור, הוא שחקן של אסטון וילה כרגע".

בינתיים, בברמינגהאם, אם אליוט ישחק בשלושה משחקים נוספים עבור וילה, הוא יצטרף למועדון שהוא יודע שהמאמן שלו לא מעריך אותו במיוחד. אליוט הוא אולי אחד השחקנים הצעירים המוכשרים ביותר של אנגליה, אבל המקום בו יפתח את העונה הבאה לא יכול להיות מוטל בספק רב יותר.