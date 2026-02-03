ג'ורדן נוורה חשף: כמעט הצטרפתי למכבי ת"א

אחד השחקנים הטובים ביורוליג השנה הוא ללא ספק ג’ורן נוורה, שהפך משחק בינוני בעונה שעברה באנדולו אפס, למועמד לגיטימי ל-MVP כשהוא משחק במדי הכוכב האדום בלגרד. הפורוורד התראיין בפודקאסט ‘אמריקנוס 24’ של חברו לקבוצה, צ’ימה מונקה, וסיפר כי לפני שהוא לקח את הכישרון שלו לבירת סרביה, הוא קיבל הצעה ממכבי ת”א וכמעט הצטרף לשורותיה.

נוורה אמר: “כשידעתי שלא אחזור לאנדולו אפס היו כמה קבוצות שדיברו איתי. בסוף זה היה בין מכבי לכוכב האדום, חצי מקבוצות היורוליג ניסו לדבר איתי. רציתי לקחת החלטה מהירה שתהיה הכי טובה עבורי”.

השחקן שיתף מה השפיע על החלטתו: “גם המצב בישראל השפיע כמובן. בישראל היה דברים שקרו, השנה שיחקתי שם וראיתי שהכל רגוע וטוב שם, ואחרי שהכל הסתדר אני בטוח שכל מי שמשחק שם בטוח ועושים חיים טובים, יש לי הרבה חברים שמשחקים שם. בסוף מה שהיה לי בראש זה השחקנים שמשחקם בקבוצה והתוכנית של המאמן, והנה אני היום”.

ג'ורדן נוורה מטביע (IMAGO)

כאמור, נוורה רושם עונת שיא עבורו, כשהוא משפר את ה-7.6 נקודות שקלע בעונה שעברה, ללא פחתו מ-17.5 אדירות, ששמו אותו כמועמד לתואר השחקן המצטיין של העונה באירופה. הפורוורד מוסיף לכך שיפור גם בשאר הקטגוריות, כשהוא מוריד 4.5 ריבאונדים בממוצע ומוסר 1.3 אסיסטים.