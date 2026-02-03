הפועל רמת השרון ועבאס סמארי הגיעו לפשרה

ההגבלה הוסרה:בתוך שעות בודדות, הנהלת הפועל ניר רמת השרון החדשה, וביניהם יואב גרוס, לצד עורכי דינה, פעלו על מנת להסיר ההגבלה שנחתה על שולחנם, כפי שפורסם מוקדם יותר ב-ONE. במכתב שהועבר לפיפ"א, בידי עו"ד ניר ענבר, נמסר כי השחקן הגנאי, עבאס סמארי והמועדון מרמת השרון, הגיעו לכדי הסכם פשרה ולפיכך יש לסגור את התיק ולבטל את צו איסור העברות.

בתוך יממה עד שתיים, ההגבלה תוסר מראשה של הפועל ניר רמת השרון, שתוכל לחזור לבצע העברות, משכבת גיל נערים ג' (שנתון 2011) ועד לבוגרים, כאשר קבוצת המועדון נמצאת במקום ה-15 והלפני האחרון בליגה א' דרום, הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. מועד העברות האחרון בבוגרים ובנערים ג': 18/02. בנוער, נערים א'-ב', מועד העברות עד ל-11/02.

כזכור, פיפ”א העבירה להפועל רמה”ש מכתב בו ציינה שהארגון מטיל עונש איסור רישום שחקנים חדשים, הן ברמה הבינלאומית והן ברמה הארצית, כשכאן בישראל יהיה אסור עליה לרשום שחקנים חדשים מגיל נערים ג' (שנתון 2011) ועד בוגרים. זאת העקבות אי מילוי ההתחייבויות הכספיות כלפי, עבאס סמארי, ששיחק בעונה האחרונה במועדון.