"מוזר ולא ברור": רמלה פיטרה את טל נתן, שהגיב

רק בתחילת חודש נובמבר האחרון, אחרי שרועי לזר התפטר מתפקידו כמאמן אליצור רמלה נשים, שפתחה את העונה בצורה לא טובה מבחינתה, טל נתן חתם כאיש שיעמוד על הקווים בקבוצה המעוטרת בכדורסל הנשים הישראלי.

רמלה נכנעה אתמול (שני) 78:65 להפועל ראשון לציון, ובמועדון החליטו לפטר את נתן, כאמור לאחר תקופה קצרה בלבד כשכרגע בזירה המקומית, הקבוצה במקום הרביעי בטבלה עם מאזן של 9:10.

טל נתן: “מוזר ולא ברור, חבל שלא נתנו לי להשלים את העבודה”

טל נתן הגיב לפיטוריו: “מוזר מאוד ולא ברור. הפכנו את הקבוצה לקבוצה מצליחה באירופה, חצי כגמר גביע ובית עליון. זאת קבוצה שהייתה לוקחת אליפות וגביע, חבל שלא נתנו לי להשלים את העבודה. אני אוהב את השחקניות והן מופתעות מאוד. יהיה טוב. המשימה הבאה עם הנבחרת באליפות אירופה”.

נתן, אשר הוביל את נבחרת העתודה למקום השישי בקיץ האחרון ואת הנבחרת עד גיל 19 באליפות העולם, ימשיך כמאמן נבחרת העתודה גם בקיץ הקרוב.