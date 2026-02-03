יום שלישי, 03.02.2026 שעה 18:21
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
351404-168018הפועל אילת
321394-162418מכבי רחובות
321392-157518עירוני נהריה
291507-165218מכבי אשדוד
291418-145218הפועל חיפה
271413-147118א.ס. רמה"ש
261435-139317מ.כ. עוטף דרום
251373-137216אליצור אשקלון
251629-157618הפועל מגדל העמק
251494-141518מכבי פ"ת
231543-145518אליצור יבנה
231522-143017מכבי קריית גת
221412-129116אליצור שומרון
211507-141118מכבי חיפה
201622-144618מ.ס צפת
201404-122616מכבי מעלה אדומים

פיב"א קיבלה את עמדת מ.ס צפת לגבי אנזיקור

גוף הכדורסל העולמי דחה את בקשת השחקן שעזב לשחרור וקיבלה במלואה את עמדת המועדון, לפיה שכרו של השחקן שולם והוא אינו שחקן חופשי. כל הפרטים

|
שחקני מ.ס צפת (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)
שחקני מ.ס צפת (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)

פרשת עזיבתו של ג'וש אנזיקור, שחקנה האמריקאי של מ.ס צפת, ממשיכה להתגלגל ואתמול (שני) נמסר על ידי המועדון כי פיב"א דחתה את בקשת השחקן לשחרור וקיבלה במלואה את עמדת המועדון, לפיה שכרו של השחקן שולם והוא אינו שחקן חופשי. 

הדיון עובר כעת לערכאה גבוהה יותר של פיב"א. כזכור, אנזיקור מבקש שחרור מיידי לקבוצה מקוסובו. בצפת הגיבו: "עמדה זו של פיב"א מחזקת את טענת המועדון, לפיה אנזיקור עזב את ישראל באופן חד צדדי, למרות שכל תנאיו מולאו ואף שודרגו”.

היום (שלישי) יתקיים דיון בפיב"א ותתקבל החלטה סופית בעניינו ובשעות אלה לומדים היועצים המשפטיים של המועדון את המקרה ויחליטו כיצד לפעול בעניין. כזכור, אנזיקור טען, באמצעות סוכנו ובאמצעות הודעה ברשתות החברתיות כי שכרו לא שולם במשך למעלה מחודש וכי הוא מעולם לא קיבל שום חוזה משודרג. 

כבר עתה ברור כי השחקן לא ישוב למועדון והדיון כעת הוא על האם ובכמה צריך השחקן לפצות את המועדון. במקביל, ממשיכים בצפת לחפש מחליף לאנזיקור ובהודעת המועדון נמסר: "אנו ממשיכים לפעול כדי להנחית כאן שחקן זר חדש כבר בימים הקרובים. נמשיך לפעול בשקיפות, ביושרה ובנאמנות".

