ליגה צרפתית 25-26
4816-4320פאריס סן-ז'רמן1
4616-3420לאנס2
3922-4620מארסיי3
3920-3320ליון4
3230-3420ליל5
3131-3020ראן6
3025-3320שטרסבורג7
3023-3120טולוז8
2831-2720לוריין9
2733-3220מונאקו10
2625-2120אנז'ה11
2333-2620ברסט12
2238-2720ניס13
2134-2620פ.צ. פאריס14
2025-1620לה האבר15
1436-1920נאנט16
1329-1420אוקזר17
1246-2120מץ18

"נשים נועדו ללדת, כדורגל לא נועד לאגן רחב"

גיא רו, שאימן 44 שנים באוקזר, בריאיון דוחה נגד כדורגל הנשים: "קבוצת הילדים שלנו ניצחה את נבחרת הנשים, לשחקניות הטובות ביותר מבנה גוף גברי"

|
קבוצת הנשים של ברצלונה (רויטרס)
קבוצת הנשים של ברצלונה (רויטרס)

גיא רו, מאמן העבר בן ה-87 שמפורסם בזכות הובלת הקבוצה הצרפתית, אוקזר, בין השנים 1961 ל-2005, אף פעם לא “מאכזב” בראיונות. לאחר שכבר העיר כמה הערות שליליות על כדורגל הנשים, הוא סיפק עוד אחת כזאת בראיון בצרפת בסוף השבוע שעבר.

התחלת הריאיון הייתה יחסית חלקה: "יש לי הרבה כבוד לנשים הצעירות האלה שעוסקות בספורט האהוב עליהן”. אך מהר מאוד גלש להערות הסקסיסטיות אשר המאמן הרגיל אותנו לשמוע: "אבל אם תשאלו אותי אם משחקי נשים הם מרהיבים, הייתי מפנה אתכם למשחקי הליגה הצרפתית שנערכו מול 800 צופים".

המאמן המשיך באותו קו ואמר: "פעם פגשתי אלופת אירופה באתלטיקה ב-100 מטר, היא הודתה שלמרות כל האימונים שלה, יוסיין בולט תמיד היה מנצח אותה ב-12 או 14 מטרים במרחק הזה. גברים ונשים לא עשויים אותו דבר, הם לא גזורים מאותו בד”.

גיא רו, עוד ריאיון מביש (IMAGO)גיא רו, עוד ריאיון מביש (IMAGO)

המאמן לא הפסיק שם והמשיך עם הציטוט הכי מביך במהלך הריאיון: "אישה נועדה ללדת, יש לה אגן רחב יותר, וכדורגל לא נועד לאגן רחב. קבוצת הבנים עד גיל 14 שלנו ניצחה לאחרונה את נבחרת הנשים הבוגרת. לכדורגלניות הטובות ביותר יש את אותו מבנה גוף כמו לבנים".

