סוף לקריירה מכובדת: אלמוג בוזגלו פרש מכדורגל

סוף לקריירה מכובדת: הקשר אלמוג בוזגלו הודיע היום (שלישי) בצהריים על פרישה ממשחק פעיל, בגיל 33 בלבד, כשקבוצתו האחרונה הייתה מכבי יבנה. “תודה על החוויות, תודה על הזיכרונות, תודה על האתגרים. תודה כדורגל”, רשם בפוסט עם סרטון שפרסם ברשתות החברתיות שכלל סרטון פרידה.

בוזגלו זכה בתואר אחד, גביע המדינה עם בני יהודה בעונת 2016/17, כאשר רגעי השיא היו שערים במדי הזהובים נגד זניט סנט פטרסבורג ובמדי הפועל חיפה מול אטאלנטה.

בין השאר, הוא שיחק בליגת העל גם במדי סקציה נס ציונה, כאשר הוא היה מזוהה יותר מכל עם בני יהודה, במדיה רשם שלוש קדנציות. בכך, הגיעה לסופה שושלת האחים בוזגלו, כאשר לאחר פרישתם של אסי ואוהד ואח״כ מאור, מגיעה הפרישה של אלמוג.