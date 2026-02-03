אלקרס בפסגה, ג'וקוביץ' חזר לשלישייה הראשונה

אליפות אוסטרליה הפתוחה של שנת 2026 סיפקה לנו רגעים היסטוריים על המשטח הקשיח במלבורן, והבוקר (שלישי) ההשלכות של הטורניר הגדול הראשון של העונה באות לידי ביטוי גם בדירוגים העולמיים המעודכנים. בעוד שהדור הצעיר ממשיך לבסס את שליטתו, הוותיקים מוכיחים שוב ושוב כי מוקדם מאוד להספיד אותם.

קרלוס אלקרס, שרשם הישג אדיר כשזכה בתואר במלבורן והשלים "קרייר גרנד סלאם" (זכייה בכל ארבעת טורנירי המייג'ור לפחות פעם אחת), שמר על מקומו בפסגת דירוג ה-ATP. הספרדי הצעיר ממשיך להוביל את עולם הטניס בבטחה, כשהוא מקדים את יאניק סינר האיטלקי שנותר במקום השני.

עם זאת, הסיפור הגדול של הדירוג הנוכחי מגיע מכיוונו של נובאק ג'וקוביץ'. למרות שהפסיד בגמר לאלקרס, הטורניר של הסרבי נחשב להצלחה כבירה. "נולה" בן ה-38, שגבר על סינר בחצי הגמר, טיפס שלב אחד למעלה אל המקום השלישי בעולם. זוהי הפעם הראשונה מאז אוגוסט 2024 שהטניסאי המעוטר ביותר בהיסטוריה חוזר אל תוך השלישייה הראשונה, עדות ליכולת המופלאה שלו לשמור על רמה גבוהה גם בגילו המתקדם.

מי שסוגר את הרביעייה הראשונה הוא אלכסנדר זברב הגרמני, שהגיע לרבע הגמר במלבורן. עוד בגזרת הגברים, אי אפשר להתעלם מהפריצה של לרנר טיין האמריקאי. הטניסאי בן ה-20, שהודח ברבע הגמר על ידי זברב, רשם קפיצה של חמישה שלבים לדירוג שיא בקריירה – המקום ה-24 בעולם. טיין הפך לאמריקאי הצעיר ביותר שמגיע לשמונה האחרונים בטורניר גרנד סלאם מאז שנת 2002, והוא מסומן כאחת ההבטחות הגדולות של הטניס העולמי.

בסבב ה-WTA של הנשים, התמונה בצמרת נותרה מעניינת לא פחות. ארינה סבלנקה הבלארוסית שמרה על המקום הראשון בעולם, למרות שנוצחה בגמר הטורניר. מי שחגגה לא רק תואר אלא גם זינוק משמעותי היא אלנה ריבאקינה, אלופת אוסטרליה הטרייה, שעלתה שני שלבים עד למקום השלישי בדירוג. בין שתיהן ניצבת איגה שביונטק הפולנייה, ששומרת על יציבות במקום השני.

הטניס האמריקאי מציג דומיננטיות מרשימה בדירוג הנשים, כאשר שלוש נציגות מארה"ב מאיישות את המקומות 4 עד 6: אמנדה אניסימובה (4), קוקו גוף (5) וג'סיקה פגולה (6), שהגיעה עד לחצי הגמר במלבורן. שם נוסף שראוי לציון הוא זה של אלינה סביטולינה האוקראינית, שאחרי מסע מרגש עד לחצי הגמר (בו הפסידה לסבלנקה), טיפסה שני שלבים וחזרה אל הטופ 10 העולמי, כשהיא מדורגת במקום העשירי.

הדירוגים החדשים משקפים את המגמות הנוכחיות בטניס העולמי: מצד אחד דור חדש ורעב בראשות אלקרס וריבאקינה שקוטף תארים, ומצד שני אגדות חיות כמו ג'וקוביץ' שמוכיחים שהניסיון והכישרון שלהם עדיין שווים מקום בצמרת הגבוהה ביותר. עם הפנים להמשך העונה, המאבק על הפסגה נראה פתוח ומרתק מאי פעם.