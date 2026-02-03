"מיציץ' שחקן ענק אבל הוא מחריב את הפועל"

מכבי תל אביב והפועל תל אביב יחלו הערב (שלישי) בשבוע יורוליג כפול כשהצהובים יארחו את פרטיזן בלגרד והאדומים יתארחו אצל הכוכב האדום. מאמן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” על הקבוצות והתייחס גם לדני אבדיה.

מה אתה חושב על מה שקורה בהפועל תל אביב?

”הפועל בבעיה רצינית. הם פישלו בגדול מול הפועל ירושלים. בעיניי, ים מדר ותומר גינת היו צריכים לשחק במקום אחד הזרים, והיה צריך להלביש את מוטלי. זה שמדר וגינת לא משחקים במשחק מכריע בארץ זה משמעותי, הם שחקנים מובילים בישראל, איך הם לא משחקים?

“מיציץ’ שחקן ענק, אבל הוא מחריב אותם. הוא משחק כאילו קודם כל הוא ואחר כך הקבוצה. הוא מאבד כדורים ועושה דברים שלא מתאימים לשחקן ברמה הזו. הפועל התחילה את העונה פנטסטית, אבל יש ירידה והמשבר מחריף יותר. קשה לדעת מה יהיה היום. אין משחקים קלים ביורוליג, אין משחקים שאתה יכול לדעת בוודאות איזו קבוצה תנצח”.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

איך אתה רואה את המשחק של מכבי נגד פרטיזן?

“מכבי בבית זה משהו אחר, זה אנרגיות מטורפות, ואני מאמין שהיא תנצח את פרטיזן. אין משחק שהוא קל ביורוליג, אבל בעיניי מכבי היום תנצח. סורקין ובלאט ועוד שחקנים בכושר מצוין, אם הם יהיו ביום טוב ואגרסיביים היא תנצח”.

מה אתה חושב על דני אבדיה?

“איזה גאווה, תענוג, זה עושה חשק לנסוע לשם לראות אותו. הוא סופר שחקן. יש לו הכל, הוא אול אראונד. מעבר לזה, הוא כזה חמוד, אחד שאתה כל הזמן רוצה לשחק איתו. אני מכיר כמובן גם את אבא שלו, ששיחקתי נגדו והייתי המאמן שלו. הייתי עם דני וזופי ביורובאסקט האחרון. זה תענוג, אני מתמוגג ממנו”.

דני אבדיה. "עושה חשק לנסוע לשם לראות אותו" (רויטרס)

הפועל תנצח או תפסיד? מכבי תנצח או תפסיד?

”מכבי תנצח. לגבי הפועל, יש שם משבר גדול שיסתיים מתישהו, נקווה שזה יקרה היום. אני הולך עם הפועל, עם הישראליות”.