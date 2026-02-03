יום שלישי, 03.02.2026 שעה 16:35
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"מיציץ' שחקן ענק אבל הוא מחריב את הפועל"

מאמן העבר רוני בוסאני לתוכנית "שיחת היום": "עושה דברים שלא מתאימים לשחקן ברמה הזו. מכבי בבית זה אנרגיות מטורפות. אבדיה עושה חשק לנסוע לשם"

|
וסיליה מיציץ' (IMAGO)
וסיליה מיציץ' (IMAGO)

מכבי תל אביב והפועל תל אביב יחלו הערב (שלישי) בשבוע יורוליג כפול כשהצהובים יארחו את פרטיזן בלגרד והאדומים יתארחו אצל הכוכב האדום. מאמן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” על הקבוצות והתייחס גם לדני אבדיה. 

מה אתה חושב על מה שקורה בהפועל תל אביב?
”הפועל בבעיה רצינית. הם פישלו בגדול מול הפועל ירושלים. בעיניי, ים מדר ותומר גינת היו צריכים לשחק במקום אחד הזרים, והיה צריך להלביש את מוטלי. זה שמדר וגינת לא משחקים במשחק מכריע בארץ זה משמעותי, הם שחקנים מובילים בישראל, איך הם לא משחקים?

“מיציץ’ שחקן ענק, אבל הוא מחריב אותם. הוא משחק כאילו קודם כל הוא ואחר כך הקבוצה. הוא מאבד כדורים ועושה דברים שלא מתאימים לשחקן ברמה הזו. הפועל התחילה את העונה פנטסטית, אבל יש ירידה והמשבר מחריף יותר. קשה לדעת מה יהיה היום. אין משחקים קלים ביורוליג, אין משחקים שאתה יכול לדעת בוודאות איזו קבוצה תנצח”.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

איך אתה רואה את המשחק של מכבי נגד פרטיזן?
“מכבי בבית זה משהו אחר, זה אנרגיות מטורפות, ואני מאמין שהיא תנצח את פרטיזן. אין משחק שהוא קל ביורוליג, אבל בעיניי מכבי היום תנצח. סורקין ובלאט ועוד שחקנים בכושר מצוין, אם הם יהיו ביום טוב ואגרסיביים היא תנצח”.

מה אתה חושב על דני אבדיה?
“איזה גאווה, תענוג, זה עושה חשק לנסוע לשם לראות אותו. הוא סופר שחקן. יש לו הכל, הוא אול אראונד. מעבר לזה, הוא כזה חמוד, אחד שאתה כל הזמן רוצה לשחק איתו. אני מכיר כמובן גם את אבא שלו, ששיחקתי נגדו והייתי המאמן שלו. הייתי עם דני וזופי ביורובאסקט האחרון. זה תענוג, אני מתמוגג ממנו”.

דני אבדיה. "עושה חשק לנסוע לשם לראות אותו" (רויטרס)דני אבדיה. "עושה חשק לנסוע לשם לראות אותו" (רויטרס)

הפועל תנצח או תפסיד? מכבי תנצח או תפסיד?
”מכבי תנצח. לגבי הפועל, יש שם משבר גדול שיסתיים מתישהו, נקווה שזה יקרה היום. אני הולך עם הפועל, עם הישראליות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */