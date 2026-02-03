היחס ב-Winner לסנסציה של כפר קאסם בגביע

יום שלישי הגיע, והוא בא בדיוק בזמן עם שורה של משחקים גדולים בכדורגל ובכדורסל. על הדשא, מכבי חיפה תארח את מ.ס כפר קאסם במסגרת רבע גמר גביע המדינה, כשבאיטליה מילאן יוצאת למשחק חוץ נגד בולוניה. על הפרקט, הפועל תל אביב מתארחת אצל הכוכב האדום ומכבי תל אביב תשחק מול פרטיזן.

מכבי חיפה – מ.ס כפר קאסם

הירוקים יארחו לראשונה במפעל בסמי עופר, ועם פערי הליגות הם פייבוריטים ברורים לפי המנחשים עם יחס של 1.10. סנסציה של האורחת מהליגה הלאומית מקבלת יחס של לא פחות מ-13.00. תיקו בסיום 90 הדקות מקבל יחס של פי 8.00.

הכוכב האדום – הפועל תל אביב

אחרי שני הפסדים במפעל, האדומים רוצים להתאושש ביורוליג ולשוב להתחרות על פסגת הטבלה, אותה איבדו. דימיטריס איטודיס וחניכיו מגיעים כאנדרדוגים להתמודדות, כשניצחון סרבי ביותר מ-4 נקודות יזכה את המנחשים ביחס של פי 1.85. הפסד של הפועל עד 4 נקודות או ניצחון יכניס לכיסי הזוכים יחס של פי 1.75.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב – פרטיזן בלגרד

לעומת היריבה העירונית, הצהובים באים כפייבוריטים מובהקים, כשניצחון שלהם במעל ל-8 נקודות ישלשל לכיסי המנחשים יחס של פי 1.75. ניצחון בפחות מ-8 נקודות או הפסד מפתיע מקבלים יחס של פי 1.85.

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

בולוניה – מילאן

חוזרים לכר הדשא וטסים לארץ המגף, שם הרוסובלו שניצחו את מכבי תל אביב בחמישי ירצו לרשום ניצחון שני רצוף וזוכים ליחס של פי 2.85. אם הרוסונרי יצליחו להשיג שלוש נקודות בחוץ, המנחשים יקבלו לכיסם יחס של פי 2.35. חלוקת נקודות בין הקבוצות מקבלת יחס של פי 3.00.