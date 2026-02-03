נוגס בפער: ימאל מתקרב בצעדי ענק לאמבפה

המאבק בין לאמין ימאל לקיליאן אמבפה בפנטזי מתעצם, והפעם שוב הכוכב הצעיר של ברצלונה יצא כשידו על העליונה. הנער הכריע ב-1:3 של הקטלונים על אלצ’ה והצרפתי של ריאל מדריד העניק לה 1:2 דרמטי על ראיו וייקאנו בפנדל בדקה ה-100. זה הזמן לסיכום הפנטזי של המחזור.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

נתחיל מהאלופה וממספר 10 שלה שהבקיע והוסיף 8 מסירות מפתח, 4 דריבלים ו-2 תיקולים בדרך ל-17 נקודות ולתואר מצטיין המחזור בפנטזי, כשהבאים אחריו בברצלונה היו פרנק דה יונג עם 9 נקודות, דני אולמו עם 7 ומרקוס רשפורד, פראן טורס ואלחנדרו באלדה עם 6 כל אחד.

יש שחקנים שמשחקים במשחקים, ויש כאלה שמכריעים אותם. לאמין ימאל שייך בבירור לקבוצה השנייה. הכישרון הצעיר של ברצלונה הוא ההגדרה לשחקן שמסוגל לשנות את מהלך המשחק ברגע אחד, לפרק הגנות, לייצר יתרונות גם כשנדמה שאין כאלה, ולספק רגעים בלתי צפויים. יותר ויותר הוא הופך לכדורגלן שלם, והעונה שהוא מציג מדגישה לא רק כישרון טהור אלא גם בגרות תחרותית מרשימה.

לאמין ימאל מאושר (רויטרס)

לאמין ימאל במספרים

הנתונים מאשרים את התרומה של לאמין. העונה הוא כבר שיחק ב-28 משחקים, פתח ב-26 מהם, כבש 13 שערים ובישל 12 נוספים בכל המסגרות. לכך צריך להוסיף את הכישרון הטבעי שלו, הכדרור. הוא השלים 146 דריבלים, מספר עצום שמבסס אותו כאחד המומחים הגדולים באירופה. למעשה, עם 98 דריבלים מוצלחים במסגרת הליגות המקומיות מבין חמש הליגות הבכירות, הוא מוביל בבירור את הדירוג, בפער של מעל 35 נקודות מהבא אחריו. רמה שמעידה לא רק על כישרון, אלא על יציבות והשפעה אמיתית על משחק ההתקפה של הקבוצה.

ההישגים הללו נשענים גם על העונה הקודמת, שבה שיחק 55 משחקים (51 בהרכב), כבש 18 שערים, בישל 21 והשלים 244 דריבלים. נתוני עילית שהציבו אותו בשורה אחת עם השמות הגדולים ביותר בכדורגל האירופי.

ריאל מדריד מצידה נהנתה מ-8 נקודות של פדריקו ואלוורדה ו-8 של ויניסיוס (כולל שער, 2 מסירות מפתח, 3 תיקולים וכרטיס צהוב לברזילאי) ועוד שער דרמטי של אמבפה שהוסיף 3 דריבלים וסיים את המשחק עם 7 נקודות. דווקא בצד המפסיד חורחה דה פרוטוס סיים כמצטיין המשחק עם 9 נקודות. אגב, בדירוג העונתי הפער של אמבפה (201 נקודות) צומצם ל-10 נקודות בלבד מלאמין ימאל לו 191 נקודות.

שער נדיר ביופיו של ויני מרעיד את הברנבאו

באלאבס שניצחה 1:2 את אספניול אנטוניו בלאנקו סיים עם 12 נקודות ואדו אקספוסיטו שווה אזכור בצד השני עם 10. ג’רארד מורנו בלט עם צמד ב-2:2 של ויאריאל עם אוססונה בדרך ל-11 נקודות, ובתיקו המאופס בין אתלטיקו מדריד ללבאנטה רובין לה נורמן (11) ונהואל מולינה (10) הצטיינו, כשתאי עבד שנכנס כמחליף סיים עם נקודה.

בדרבי הבאסקי גונסאלו גדש סיים עם 11 נקודות וסרחיו גומס הוסיף 10 משלו בריאל סוסיאדד, כשבאתלטיק בילבאו איניגו רואיס דה גלארטה תרם 10 נקודות במפגש שנגמר ב-1:1. מיורקה שהביסה 1:4 את סביליה נהנתה מ-10 נקודות של סרג’י דארדר, 11 של סאמו קוסטה ו-12 של ודאט מוריצ’י עם גול, בישול ו-3 מסירות מפתח.

ודאט מוריצ׳י מאושר (IMAGO)

את הדירוג הכללי מוליך פסי החקלאי עם 2,087 נקודות העונה, כשאת המחזור הנוכחי הוא סיים במקום השני עם 117 נקודות, אחת פחות מהמנג’ר קליעה למטרה שהוא המנצח הגדול עם 118 נקודות. ההרכב שלו שזכה: יונוץ ראדו, חואן איגלסיאס, ארנאו מרטינס, דויד קוסטאס, גונסאלו גדש, אדו אקספוסיטו, דני אולמו, פבלו פורנאלס, קיליאן אמבפה, לאמין ימאל (קפטן, 34 נקודות) ו-ודאט מוריצ’י.